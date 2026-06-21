A Chiusa di Pesio sboccia il “Castanetum Flower Festival”

Anche Chiusa di Pesio partecipa al Castanetum Flower Festival, la manifestazione nazionale diffusa, promossa dall'Associazione Nazionale Città del Castagno, che fino al 20 luglio coinvolge decine di Comuni italiani con eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio castanicolo.

In questo contesto si inserisce il programma organizzato nel territorio chiusano, un calendario di appuntamenti che unisce divulgazione, cultura, escursionismo e valorizzazione ambientale, offrendo a cittadini e visitatori l'opportunità di vivere il castagneto nel periodo della fioritura e di approfondirne il ruolo storico, economico e paesaggistico.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Chiusa di Pesio in collaborazione con La Chiusana, il Centro Regionale di Castanicoltura e la Delegazione FAI di Cuneo, prenderà il via sabato 27 giugno alle 14.30 al Centro Regionale di Castanicoltura con l'appuntamento “Il castagneto in fiore”, che offrirà al pubblico la possibilità di vivere il castagneto nel momento della sua massima espressione vegetativa, passeggiando tra gli alberi, fotografando il paesaggio e ascoltando testimonianze e contributi di esperti e appassionati del settore. Interverranno Bartolomeo Canavese, Rino Canavese, la Delegazione FAI di Cuneo, Lidia Dutto, La Chiusana, Maria Gabriella Mellano e Alessandro Tomatis.

Il 28 giugno e nelle giornate del 5 e 12 luglio (dalle 9 alle 12), la sala incontri del Municipio ospiterà “Il castagno in mostra”, esposizione di manifesti dedicati al castagno curata da Bartolomeo Canavese, un percorso visivo e documentale che racconta la storia, la cultura e l'importanza di questa pianta identitaria per le comunità montane.

Il programma proseguirà domenica 28 giugno alle 14 con la “Passeggiata al Mirabello”, una camminata guidata tra i castagni accompagnata da Giovanni Dalmasso, occasione per conoscere da vicino il paesaggio castanicolo e le sue peculiarità naturalistiche. Il ritrovo è previsto in Piazza Cavour. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 331 7018106.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero e gratuito.

"Essere parte del Castanetum Flower Festival significa inserire il patrimonio castanicolo di Chiusa di Pesio in una rete nazionale di territori che condividono storia, cultura e paesaggi legati al castagno - afferma il sindaco Claudio Baudino -. Un'occasione importante per promuovere le nostre eccellenze ambientali, valorizzare il lavoro svolto e rafforzare il legame tra comunità e ambiente".