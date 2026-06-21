Dreaming in Art premierà un artista della Biennale della Creatività di Bra

Domenica 28 giugno, alle ore 17.30, presso l’Auditorium BPER di via Adolfo Sarti a Bra, si terrà la cerimonia di premiazione della sesta edizione della WAB – Biennale della Creatività, la mostra d’arte contemporanea curata dalla presidente Agata Comandè in collaborazione con la Consulta per le Pari Opportunità e il Comune di Bra.

Nel corso dell’evento saranno premiati numerosi artisti, tra cui quelli selezionati nell’ambito della sezione “Associazioni del territorio”, che coinvolge le realtà associative locali aderenti all’iniziativa promossa dagli organizzatori.

Tra queste figura anche l’Associazione culturale Dreaming in Art, chiamata a individuare il proprio artista vincitore all’interno della manifestazione. Per effettuare la scelta, i componenti del direttivo hanno visitato più volte la mostra allestita presso il Movicentro di Bra, valutando con attenzione le opere esposte.

L’associazione ha inoltre deliberato all’unanimità che l’artista selezionato entrerà di diritto tra i protagonisti della prossima edizione di “Dreaming in Art”, prevista nel 2027.

Nata nel 2024, Dreaming in Art promuove il dialogo tra le arti contemporanee e il territorio di Langhe e Roero, favorendo la circolazione di idee, linguaggi e visioni capaci di generare nuove letture del paesaggio umano, sociale e geografico. Fondata da Matteo Gotta, che ne è presidente, dalla scrittrice braidese Marina Panero e dall’architetto Diego Repetto, l’associazione opera come piattaforma di ricerca, produzione e valorizzazione culturale, mettendo in relazione artisti, istituzioni, professionisti della creatività e comunità locali.

Tra i progetti più rappresentativi figura “Dreaming in Art – Viaggio nei multiversi dell’arte di Langhe e Roero. Dialogo collettivo sul contemporaneo”, rassegna che nell’aprile 2026 ha raggiunto la sua terza edizione negli spazi di Palazzo Mathis a Bra, ottenendo un significativo riscontro di pubblico e critica.

Alla base della missione di Dreaming in Art vi è la convinzione che l’arte rappresenti uno strumento privilegiato per interpretare il presente e immaginare nuovi scenari futuri. In vista di Alba Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027, l’associazione intende ampliare ulteriormente le proprie attività attraverso mostre, installazioni site-specific, residenze artistiche, conferenze, pubblicazioni e collaborazioni interdisciplinari, con particolare attenzione al rapporto tra arte, società e paesaggio.