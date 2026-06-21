A Chiusa di Pesio "Timeline" più grande evento storico multiepoca del Cuneese

Dal 3 al 5 luglio l’Area Verde di Via Mondovì a Chiusa di Pesio ospiterà “TIMELINE – Il Viaggio dell’Umanità”, un grande evento storico e culturale che accompagnerà il pubblico attraverso le epoche che hanno segnato la storia dell’uomo.

Organizzato dall’Ass. culturale Flamulasca in collaborazione con ASFAO e con il patrocinio del Comune di Chiusa di Pesio e dell’Ente Aree Protette Alpi Marittime, la manifestazione offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva tra ricostruzioni storiche, accampamenti tematici, rievocazioni, momenti culturali, musica, spettacoli e occasioni di convivialità.

Per tre giorni, l’Area Verde si trasformerà in un vero e proprio percorso nel tempo, dove appassionati, famiglie e curiosi potranno scoprire usi, costumi, tradizioni e vicende che hanno caratterizzato le diverse epoche della storia umana.

L’evento prenderà il via venerdì 3 luglio con l’aperitivo inaugurale e la cena, seguiti dal concerto della Banda Musicale “G. Vallauri” di Chiusa di Pesio.

Sabato 4 luglio sarà dedicato all’apertura dei campi storici, che accoglieranno il pubblico per l’intera giornata, culminando con la cena sotto il tendone, il gran ballo e la serata musicale.

Domenica 5 luglio il programma prevede la tradizionale sfilata in paese e l’omaggio ai caduti di tutte le guerre, l’apertura dei campi storici, la Santa Messa e uno degli appuntamenti più attesi dell’intera manifestazione: la rievocazione della Battaglia di Canne, uno degli scontri più celebri dell’antichità.

Durante tutta la manifestazione saranno attivi punti ristoro e momenti di aggregazione, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza completa all’insegna della storia, della cultura e della condivisione.

“TIMELINE – Il Viaggio dell’Umanità” con oltre 200 rievocatori, 24 gruppi storici provenienti da tutto il Centro e Nord Italia, si propone come uno degli appuntamenti storici più importanti del territorio cuneese, valorizzando il patrimonio culturale e il lavoro delle numerose associazioni e volontari impegnati nella realizzazione dell’evento.

L’appuntamento è quindi fissato per il 3, 4 e 5 luglio 2026 presso l’Area Verde di Chiusa di Pesio.

Ingresso libero.

Per informazioni: Ufficio Turistico Valle Pesio 0171/734990 iatchiusapesio@visitcuneese.it