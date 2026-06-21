Sport e orgoglio associativo al centro della Conviviale d'Estate del Panathlon Club Alba 2000

Nella suggestiva cornice di Piazza Ferrero, sotto la rassicurante sagoma di "Alba", si è svolta venerdì 19 giugno la tradizionale Conviviale d'Estate del Panathlon Club Alba 2000, un momento di incontro dedicato ai valori dello sport, della formazione e dell'impegno associativo sul territorio.

Tra i protagonisti della serata la Ginnastica Alba, premiata dal Panathlon Club per la sua lunga storia e per i risultati sportivi raggiunti negli anni. Le giovani atlete della società hanno conquistato il pubblico con una coinvolgente esibizione di ginnastica ritmica e ginnastica estetica di gruppo, confermando l'elevato livello tecnico che contraddistingue il sodalizio albese.

A presentare la realtà della Ginnastica Alba è stato il presidente del Panathlon Club Alba 2000, *Gianni Barbero*.

«La Ginnastica Alba è nata negli anni Settanta per volontà di alcune giovani appassionate di questo sport. Dal 1973 è affiliata alla Federazione Ginnastica d'Italia, dalla quale ha ricevuto il prestigioso riconoscimento del "Diploma per i 50 anni al servizio della Ginnastica". Oggi svolge la propria attività nelle sedi di Alba, Neive, Monticello d'Alba, Castagnole delle Lanze e Bra. È una vera scuola di ginnastica che propone corsi di ginnastica ritmica, Ginnastica per Tutti e ginnastica estetica di gruppo. La società è tra le realtà italiane più competitive nella Ginnastica Estetica di Gruppo, partecipando a competizioni nazionali e internazionali sotto l'egida della Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici. Lo staff tecnico, guidato da Laura Revello, è composto in gran parte da ex ginnaste e atlete della squadra agonistica, impegnate quotidianamente nella crescita educativa, formativa e sportiva delle giovani generazioni».

Presenti al tavolo d’onore della serata anche il sindaco di Alba Alberto Gatto, l'assessore allo Sport Davide Tibaldi, il governatore dell'Area 3 Piemonte e Valle d'Aosta del Panathlon International Maurizio Nasi, il socio Domenico Boeri*e il segretario del club Giovanni De Bellis.

Particolarmente significativo l'intervento di Maurizio Nasi, che ha richiamato l'attenzione sui principi educativi dello sport giovanile.

«Ho sempre particolarmente a cuore il tema dei diritti dei ragazzi nello sport, perché è proprio allo sport di base che dobbiamo guardare e che dobbiamo sostenere. Nel decalogo del Panathlon si parla di sicurezza, di formazione e della necessità che i giovani siano seguiti da tecnici competenti. Laura Revello rappresenta un esempio concreto di questo approccio: lo sport deve certamente insegnare a migliorarsi, ma soprattutto deve permettere ai ragazzi di crescere, divertirsi e vivere esperienze positive».

Emozionata per il riconoscimento ricevuto, Laura Revello ha voluto sottolineare il valore di un traguardo costruito nel tempo e proiettato verso il futuro.

«Festeggiare oltre cinquant'anni di attività rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio. Questo riconoscimento premia il lavoro di tante persone che, nel corso dei decenni, hanno dedicato tempo, passione e competenza alla crescita della Ginnastica Alba. Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti dalle nostre ragazze, che negli ultimi anni hanno saputo distinguersi sia a livello nazionale sia internazionale nella ginnastica estetica di gruppo. Guardiamo ora con entusiasmo a uno dei prossimi appuntamenti più importanti del nostro percorso: la partecipazione a Eurogym 2026 a Pistoia, una delle manifestazioni internazionali più prestigiose dedicate alla ginnastica. Sarà un'occasione straordinaria di confronto, crescita e condivisione per le nostre atlete, che porteranno con orgoglio i colori della Ginnastica Alba e del nostro territorio».

La serata si è conclusa in un clima di amicizia e partecipazione, nel segno dei valori che accomunano Panathlon e Ginnastica Alba: educazione, inclusione, crescita personale e passione per lo sport.