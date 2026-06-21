Ceva premiata a Gemona: una medaglia per gli Alpini che ricostruirono il Friuli

Al Raduno del 3° Raggruppamento a Gemona, per il 50° anniversario del sisma in Friuli, dove operarono 15.000 Alpini, la sezione Ana di Ceva è stata insignita di una medaglia per l'aiuto prestato all’epoca nei campi lavoro. La sezione cebana conta ancora tre reduci di quella ricostruzione: Romano Nicolino, che aveva partecipato come sezione Ana, Giancarlo Giacinto, che era volontario, e Francesco Vinai, all’epoca Alpino in armi.



Il presidente della sezione Ana di Ceva, Fabrizio Carena, commenta: "Abbiamo portato a Gemona l’abbraccio delle comunità del Cebano e della Valle Tanaro. La nostra sezione, una delle 63 che presero parte alle operazioni del dopo terremoto, ha ricevuto un importante riconoscimento in segno di gratitudine per le Penne nere del nostro territorio che lavorarono nei campi di lavoro degli Alpini. Come “eredi” di quegli Alpini, porteremo quella medaglia con orgoglio, perché rappresenta l’impegno di tutte le Penne nere, sempre pronte a partire e a darsi da fare per la comunità. Tra di noi non devono esserci personalismi né protagonismi: lo dobbiamo a chi ha aiutato a ricostruire il Friuli. Le nostre sezioni non appartengono a nessuno se non a chi ha bisogno, e operano da sempre nel silenzio e per gli altri".