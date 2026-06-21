Finalmente estate… buone vacanze dal Caffè letterario Albedo di Bra

Finalmente l’estate! Alias vacanze e riposo, due parole che suonano benissimo a livello teorico, ma che spesso fanno a pugni con la realtà.

Eppure, un bel modo per riposare davvero è rallentare un po’ le routine quotidiane che ci hanno accompagnato per tutto l’anno. Me lo sono detta guardando il film Sapore di mare, che racconta perfettamente le nostre villeggiature estive.

I giorni si allungano e così anche le serate… queste meravigliose serate che ci permettono di stare fuori quasi senza accorgerci dell’orario, senza pensieri o preoccupazioni per gli impegni del giorno seguente.

E lentamente, senza accorgercene, siamo spettatori dei servizi al telegiornale che parlano di partenze per le vacanze estive. Vale anche per noi. Potremo costituire il nostro “tesoro”, una sorta di scrigno prezioso ricco di emozioni a cui far ritorno nei momenti di stress o di malinconia d’autunno.

Un’occasione per riscoprire la bellezza dello stare con gli altri. Ed eccoci a ridere insieme, a parlare, scherzare e coccolarsi. Dai rapporti di amicizia, alla coppia e alle relazioni con i figli, tutto concorre alla felicità della nostra vita. I momenti di felicità meritano di essere ricordati: ognuno di noi vive e crea momenti “speciali” con le persone che ha accanto.

La magia dell’amore estivo, quindi, dipende un po’ meno dal fato e dalle coincidenze karmiche in cui abbiamo creduto per anni, e un po’ più dalla nostra natura («Siamo fatti per amare» cit.), ma ciò non rende le nostre esperienze meno elettrizzanti, anzi, ci aiuta a capire perché è importante assaporare il momento, senza pensare al futuro.

In fin dei conti, è veramente come cantano i Thegiornalisti: «La notte è giovane / Sognami adesso / Parlami d’amore che domani non sarò lo stesso».