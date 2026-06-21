Bra, niente aria condizionata al Politeama, Fratelli d'Italia: "Serve interventire a tutela di chi si esibisce e delle categorie a rischio"

Estate, tempo di fine scuole di ogni categoria e indirizzo, vacanze, cieli sereni ma anche temperature da togliere il fiato, che richiedono particolari attenzioni per tutelare il proprio benessere, in primis per le categorie più a rischio, soprattutto anziani e bambini.

"Proprio bambini e ragazzi hanno in questi giorni catturato la nostra attenzione: stiamo parlando dei giovani che in questi giorni hanno affrontato – e ancora stanno affrontando – recite e saggi di fine scuola o corso, con un occhio di riguardo alle Scuole di Danza cittadine, ospitate dal teatro Boglione Politeama di Bra - scrivono dal Circolo FdI di Bra -. Per tutto il mese di giugno l’impianto dell’aria condizionata non è entrato in funzione, nonostante, pare, fosse stato cambiato l’anno scorso, il che ci lascia ancora più perplessi, perché un impianto di condizionamento che non funziona a un anno dall’installazione può significare solo due cose: o i lavori sono stati fatti male o semplicemente, non viene attivato. Pare che poco prima dell’inizio della stagione dei saggi, sia arrivata alle scuole una comunicazione che non garantiva la risoluzione del problema, ma con così poco preavviso c’erano solo due soluzioni: o annullare i saggi o accettare la situazione".

"Il saggio di fine anno - proseguono dal circolo -, dopo tanto lavoro e impegno spesi dagli insegnanti e dagli allievi, dovrebbe essere un momento di serenità e gioia per loro e per le loro famiglie, e invece si trasforma in un momento difficile da affrontare, con i protagonisti che si innervosiscono e faticano assai a recitare la loro parte al meglio. Non è possibile e non è rispettoso del loro lavoro continuare a tollerare una situazione che si trascina da anni e che, nonostante tante richieste, dopo anni continua a non essere affrontata e risolta.

Questa situazione è un’ulteriore “disattenzione” nei confronti delle scuole, la cui soluzione è stata più volte sollecitata: ricordiamo, come esempio, l’interrogazione presentata a giugno 2025 dalla minoranza consiliare, dove si segnalava come numerosi edifici comunali risultassero “privi di adeguati sistemi di ventilazione e/o condizionamento”, in risposta alla quale era stata annunciata “la volontà di proseguire l’attività di verifica sullo stato degli edifici comunali”. E il teatro Boglione Politeama è un edificio comunale, che dovrebbe soddisfare le esigenze di chi lo utilizza e di chi presenzia come spettatore".

"Ben vengano - concludono da Fratelli d'Italia - le “scuse” dell’assessore competente Amato che, presente come genitore a un saggio, è salita sul palco per scusarsi. Ma le scuse non bastano: un’Amministrazione Comunale che si rispetti dovrebbe studiare, progettare e realizzare soluzioni che risolvano le problematiche reali dei cittadini, anche e soprattutto quando riguardano i più piccoli e il loro benessere. Vedremo se, per il saggio previsto questo fine settimana, qualche provvedimento è stato preso, anche provvisoriamente, poi si vada avanti con tutti gli adeguamenti definitivi necessari".