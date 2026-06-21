65 bambini, mille emozioni: si conclude la Scuola Estate della Primaria di Ceva

Si è conclusatra sorrisi ed entusiasmo, l’esperienza della Scuola Estate presso la Scuola Primaria di Ceva.

Il progetto, realizzato grazie ai fondi del PNRR – Piano Estate, ha coinvolto 65 bambini in un percorso educativo e ricreativo pensato per accompagnarli dopo la conclusione delle lezioni.



L’iniziativa ha rappresentato un’importante opportunità educativa per gli alunni e un concreto supporto per le famiglie del territorio. In un periodo in cui molti genitori sono impegnati nel lavoro, la Scuola Estate ha offerto ai bambini un ambiente accogliente, sicuro e stimolante, contribuendo a conciliare le esigenze educative e organizzative delle famiglie.

La conclusione del progetto è stata programmata in continuità con l’avvio dell’Estate Ragazzi, in accordo con il Comune e le realtà del territorio, per garantire un’offerta estiva coordinata e complementare, permettendo ai bambini di partecipare alle diverse opportunità educative, sportive e ricreative presenti a Ceva.



Nel corso delle settimane i partecipanti hanno vissuto giornate ricche di esperienze all’insegna dell’apprendimento, della creatività e della socializzazione. Tra le attività più apprezzate, le proposte STEM, i giochi matematici e l’originale caccia al tesoro matematica, che hanno unito apprendimento e divertimento. Attraverso sfide, enigmi e percorsi logici, i bambini hanno sviluppato competenze logiche e matematiche in modo coinvolgente, trasformando la ricerca di soluzioni in un gioco di squadra.



Ampio spazio è stato dedicato anche ai laboratori di scrittura creativa, culminati nel percorso “C’era una volta… un’altra volta”. I bambini hanno reinventato le fiabe classiche, mescolando personaggi, ambientazioni e trame per creare racconti originali frutto della loro fantasia.



La giornata conclusiva è stata una vera festa, con giochi sportivi, attività di gruppo e la rappresentazione delle fiabe ideate durante il laboratorio. I giovani protagonisti hanno portato in scena le loro storie con entusiasmo, regalando a compagni e insegnanti uno spettacolo ricco di creatività.

L’esperienza ha confermato il valore di una scuola aperta, capace di offrire occasioni di crescita, apprendimento e condivisione anche oltre il calendario scolastico. Un percorso che lascia nei bambini ricordi preziosi, nuove amicizie e la consapevolezza che imparare può essere un’avventura entusiasmante anche durante l’estate.