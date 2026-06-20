Sicurezza nel complesso Agorà a Cuneo, Mallone porta il caso in Consiglio comunale

La sicurezza del complesso Agorà approda in Consiglio comunale a Cuneo. La consigliera di Fratelli d'Italia Noemi Mallone ha presentato un'interrogazione con cui chiede all'amministrazione di intervenire sulle criticità segnalate dai residenti della zona.

Nel documento vengono richiamati i fatti avvenuti nella notte tra il 4 e il 5 giugno, quando ignoti avrebbero forzato sei basculanti dei garage del complesso. Un episodio che, secondo la consigliera, non rappresenterebbe un caso isolato.

“Continuano infatti a pervenire segnalazioni da parte dei residenti relative a persone che stazionerebbero e farebbero uso di sostanze stupefacenti in prossimità delle uscite di emergenza del giardino situato di fronte al supermercato”, scrive Mallone nell'interrogazione. “Il ripetersi di tali episodi genera forte preoccupazione e un crescente senso di insicurezza tra i residenti”.

La questione riporta l'attenzione su un'area della città che, insieme al Quadrilatero della stazione, a piazza Boves e al Parco della Resistenza, è spesso al centro del dibattito sui temi della sicurezza urbana e del degrado.

Per questo la consigliera chiede al sindaco e all'assessore competente “se siano a conoscenza delle criticità evidenziate dai residenti e quali interventi intendano mettere in campo, nell'ambito delle competenze comunali, per garantire un monitoraggio costante dell'area e prevenire il ripetersi di episodi di criminalità e degrado”.