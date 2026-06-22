Il Panathlon Club Cuneo in visita alla centrale idroelettrica “Luigi Einaudi” di Entracque

Domenica 21 giugno un numeroso gruppo di soci del Panathlon Club Cuneo si è ritrovato presso il Centro Incontri della Centrale Idroelettrica “Luigi Einaudi” di Entracque, per una visita guidata alla struttura.
Grazie alla preziosa e competente guida Katia Fichera, supportata dalla neo-collaboratrice Sofia Perino, si è potuto apprezzare l’imponenza della struttura.
(Vista parziale della centrale e della diga di Entracque)
La centrale di Entracque, intitolata all’ex presidente della Repubblica Luigi Einaudi, è il più grande impianto idroelettrico d’Italia, nonché uno dei più potenti d’Europa.
(La partenza con il trenino)
Si tratta di una centrale a pompaggio puro, in cui la turbina è anche una pompa che sposta da una diga all’altra la stessa acqua.
La visita guidata consiste in una spiegazione dei meccanismi grazie al modellino in 3D dell’impianto, allestito all’interno del Centro Informazioni e in una proiezione di filmati recenti e storici relativi ai vari momenti della realizzazione dell’opera.
(La guida spiega il funzionamento dei macchinari)
Successivamente, saliti a bordo di un trenino elettrico che conduce nei sotterranei, si sono potuti osservare da vicino la centrale ed i vari macchinari.
“Esperienza indimenticabile”, è stato il commento di tutti i soci che hanno partecipato a questa iniziativa.