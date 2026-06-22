Esperienza di mobilità internazionale a Brisbane per il "Grandis" di Cuneo

Un gruppo di 13 partecipanti dell'IIS "S. Grandis" di Cuneo, composto da studenti, docenti e dalla Dirigente Scolastica Milva Rinaudo, ha concluso una favolosa esperienza di mobilità internazionale a Brisbane, in Australia, dal 27 maggio all’8 giugno 2026, realizzata nell'ambito del progetto "Talent" cofinanziato dai fondi del PNRR – Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), STEM e Multilinguismo.

Questa mobilità ha assunto anche un particolare valore simbolico ed emotivo, essendo stata dedicata alla memoria del professor Roberto Del Prete, affettuosamente conosciuto da colleghi e studenti come "Delpry". Nato in Australia, il professor Del Prete ha rappresentato per molti anni una figura di riferimento per l'internazionalizzazione dell'Istituto, contribuendo con entusiasmo, competenza e spirito innovativo alla crescita dei progetti europei e internazionali del Grandis. Il suo spirito libero, la sua curiosità verso il mondo e la sua capacità di costruire relazioni tra culture diverse continuano ancora oggi a ispirare le attività internazionali della scuola. Per questo motivo, il viaggio a Brisbane ha voluto rappresentare anche un ideale omaggio alla sua persona e al prezioso contributo che ha lasciato alla comunità scolastica.

L'iniziativa ha rappresentato una straordinaria occasione di crescita personale, linguistica e culturale, offrendo agli studenti la possibilità di confrontarsi con una realtà internazionale particolarmente dinamica e multiculturale. Durante il soggiorno, i partecipanti sono stati accolti presso famiglie ospitanti australiane, vivendo un'autentica esperienza di immersione linguistica e culturale che ha consentito loro di utilizzare quotidianamente la lingua inglese e di conoscere da vicino stili di vita, abitudini e tradizioni differenti.

Il percorso formativo è stato realizzato in collaborazione con una scuola di lingue di Brisbane; accanto alle attività linguistiche previste dal corso, il programma ha previsto numerose uscite sul territorio finalizzate alla scoperta delle peculiarità ambientali, culturali e sociali del Queensland. Gli studenti hanno avuto l'opportunità di conoscere alcuni degli aspetti più significativi della realtà australiana attraverso visite guidate, attività culturali e momenti di approfondimento dedicati alla sostenibilità ambientale, alla multiculturalità, alla tutela del patrimonio naturale e alla cultura delle popolazioni indigene australiane. Le attività svolte sul territorio hanno rappresentato un'importante occasione di orientamento, permettendo ai ragazzi di confrontarsi con modelli educativi, professionali e sociali differenti da quelli europei.

Tra le esperienze si ricordano le visite ai principali luoghi culturali della città di Brisbane, al Queensland Museum, ai Giardini Botanici, al Lone Pine Koala Sanctuary, all’isola North Stradbroke Island oltre alle attività dedicate alla conoscenza dell'ambiente naturale australiano e della straordinaria biodiversità del territorio.

Particolarmente significativa è stata la visita alla Queensland University of Technology (QUT), una delle più prestigiose università australiane. Il gruppo è stato accolto dal Dr Ivano Bongiovanni (originario di Rocca de Baldi, Cuneo), Direttore Generale di AUSCERT, organizzazione affiliata all'Università del Queensland che fornisce servizi di Cyber Security a enti pubblici e aziende in Australia e Nuova Zelanda. Il Dr Bongiovanni è inoltre Senior Lecturer di Cybersecurity Management presso la UQ Business School.

Durante l'incontro gli studenti hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino il sistema universitario australiano, visitare il campus, osservare gli spazi dedicati alla didattica e alla ricerca e approfondire le prospettive offerte dai percorsi di studio universitari e dalle professioni emergenti legate all'innovazione e alle nuove tecnologie. L'incontro si è rivelato un prezioso momento di orientamento, permettendo ai ragazzi di riflettere sul proprio futuro formativo e professionale in una dimensione internazionale.

Questa esperienza in Australia rappresenta una delle numerose opportunità internazionali offerte agli studenti dell'Istituto nel corso dell'anno scolastico 2025/26 grazie ai finanziamenti del progetto "Talent", realizzato nell'ambito del PNRR – PCTO, STEM e Multilinguismo. Tale progetto ha infatti reso possibile la realizzazione di altre mobilità formative in Finlandia, Francia, Malta, Spagna e Irlanda, coinvolgendo complessivamente 110 studenti in percorsi di crescita linguistica, culturale e orientativa.

Il progetto "Talent" conclude così un anno particolarmente ricco di esperienze internazionali per la comunità scolastica del Grandis. A queste iniziative si aggiungono infatti le mobilità realizzate attraverso l'Accreditamento Erasmus+ del Grandis, che hanno consentito ad altri 50 studenti di svolgere esperienze di apprendimento e scambio culturale nei Paesi Bassi e in Belgio.

Altrettanto significative sono state inoltre le mobilità finanziate attraverso il PNRR Erasmus, che hanno coinvolto altri 82 studenti in attività formative e di orientamento in Spagna, Irlanda, Grecia, Francia e Belgio. A queste si aggiungono quattro mobilità individuali di lunga durata, della durata di cinque settimane, che hanno permesso agli studenti di svolgere importanti esperienze di orientamento lavorativo e professionale in Irlanda e Martinica (caraibi francesi).

Nel complesso, l'anno scolastico appena concluso ha visto oltre 200 studenti dell'IIS Grandis partecipare a esperienze internazionali di studio, formazione, orientamento e crescita personale, confermando la forte vocazione europea e internazionale dell'Istituto e l'impegno costante nel preparare i giovani ad affrontare le sfide di una società sempre più globale e interconnessa.

Esperienze come questa confermano il valore strategico dei progetti finanziati attraverso il PNRR e dei percorsi internazionali promossi dalla scuola, strumenti fondamentali per sviluppare competenze linguistiche, interculturali e orientative sempre più richieste nel mondo contemporaneo.

L'Australia si è rivelata non solo una destinazione di straordinario interesse naturalistico e culturale, ma soprattutto un laboratorio educativo a cielo aperto, capace di offrire agli studenti nuove prospettive, nuove competenze e una maggiore consapevolezza delle opportunità che il mondo mette oggi a loro disposizione.