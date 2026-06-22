Fondazione Gaia e il coordinamento nazionale degli Stati Generali delle Donne esprimono profonda soddisfazione nel presentare il progetto espositivo "Donne del Terziario: storie di impresa, innovazione e futuro".

L'iniziativa è entrata nel palinsesto ufficiale di Scintille 2026, la sezione di eventi OFF del prestigioso Festival Connessioni.

La proposta è stata formalizzata attraverso la lettera ufficiale indirizzata alla Presidente Isa Maggi, recante le firme del Presidente di Confcommercio provincia di Cuneo, Danilo Rinaudo, e della Presidente di Terziario Donna Confcommercio provincia di Cuneo, Luciana Bonetto, con il prezioso supporto strategico sul territorio dell’Ambassador Maria Grazia Colombari.

Il progetto si configura come una mostra fotografica narrante di straordinario impatto sociale e culturale: un mosaico composto da 24 protagoniste, tutte imprenditrici associate alle Territoriali di Confcommercio provincia di Cuneo.

Attraverso i ritratti in bianco e nero realizzati da Lorena Durante (Vicepresidente Vicaria Terziario Donna provincia di Cuneo), l'esposizione cattura l'essenza pura del fare impresa al femminile. Il rigore estetico del bianco e nero elimina il superfluo, mettendo a fuoco sguardi, posture e luci capaci di trasmettere determinazione, orgoglio e spirito di responsabilità.

"Ogni fotografia è una storia. Ogni storia è una scintilla. Insieme compongono un affresco corale che parla di impresa come spazio di dignità, libertà e costruzione di futuro."

L'esposizione non si limita a celebrare i successi aziendali, ma documenta dinamiche cruciali quali la sostenibilità economica e sociale, l'equità di genere, l'innovazione e i delicati passaggi generazionali. Radicate nella propria terra ma orientate al futuro, le imprenditrici cuneesi rappresentano un autentico motore di sviluppo e un insostituibile presidio sociale e culturale per il territorio.

A rendere ancora più solido il valore scientifico della proposta, Confcommercio provincia di Cuneo affiancherà alla mostra un convegno che si terrà il 25 settembre 2026 dedicato alla fotografia come strumento di narrazione sociale e di valorizzazione dell'identità femminile, aprendo un canale di confronto diretto con l'intera cittadinanza e le nuove generazioni.

Gli Stati Generali delle Donne e Fondazione Gaia riconoscono in questo progetto la perfetta corrispondenza con gli obiettivi di Scintille 2026: accendere idee, unire comunità attraverso l'arte e ispirare il cambiamento.