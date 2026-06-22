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Curiosità | 22 giugno 2026, 11:46

Il 6 luglio la messa alla Madonna della Bandia, nella cappella a 2400 metri custodita dal signor Filippo

A cavallo tra le valli Grana e Stura, sarà celebrata alle 15 in memoria della signora Rosella

Il 6 luglio la messa alla Madonna della Bandia, nella cappella a 2400 metri custodita dal signor Filippo

Il prossimo 6 luglio, alle 15, verrà celebrata la tradizionale Santa Messa alla Madonna della Bandia, a cavallo fra Valle Grana e Valle Stura. 

La cerimonia sarà in particolare in memoria di Rosella, mancata il 2 luglio 2009 per un tumore. Da allora il marito Filippo “Pippo” Fulcheri si prende cura di quel luogo bellissimo e della cappella dove si trova la Madonna con Gesù che punta il braccio verso il cielo.

E' proprio sotto la statua che un vaso ricorda la donna, con la frase "non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo".

La cappella si trova a 2.400 metri di altitudine ed è raggiungibile dal Colle Valcavera, scendendo lungo la strada sterrata. È un anfiteatro suggestivo, un luogo di pace, costruito da don Giulio Bruno, per 40 anni cappellano al Santuario di San Magno.

Dove il 6 luglio chi vorrà potrà presenziare, partecipando al rito e immergendosi nell'immensa spiritualità di quel luogo. 


Barbara Simonelli

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