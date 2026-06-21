Manifesta Bellezza: a Viola sarà possibile visitare la splendida Cappella di San Giacomo

Sabato 27 e domenica 28 giugno torna per la terza edizione il weekend di Manifesta Bellezza: un fine settimana di aperture straordinarie che vuole essere un’occasione per far scoprire il ricco patrimonio di beni artistici e culturali del territorio provinciale, offrendo a tutti gli interessati l’opportunità di visitare luoghi spesso poco conosciuti, che custodiscono la storia e le radici della nostra comunità provinciale.



La manifestazione è parte del percorso che la Fondazione CRC porta avanti da anni per tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale della provincia di Cuneo, con l’obiettivo di farne leva strategica per la crescita di tutto il territorio e di preservare questa ricchezza per le future generazioni. Proprio con questi obiettivi è aperto il bando Manifesta Bellezza, che mette a disposizione 2,53 milioni di euro su 7 misure: scadenza il 30 settembre.

Nel Comune di Viola sarà possibile visitare la cappella di San Giacomo, riaperta al pubblico nell’ambito del progetto “Manifesta Bellezza” promosso dalla Fondazione CRC, su impulso del Fondo Storico Alberto Fiore, in collaborazione con l’associazione Amici di Viola Castello e con il patrocinio del Comune.

"L’edificio sacro sorge sul colle di San Giacomo, lungo un’antica via di comunicazione tra il Piemonte e la costa ligure, storicamente percorsa da commercianti, viandanti e pellegrini - ci spiega Sebastiano Carrara, presidente del Fondo Storico Alberto Fiore -. Proprio a questi ultimi si lega la dedica a San Giacomo, in quanto il valico si inseriva in una rete di percorsi che conducevano verso la Riviera ligure, proseguendo poi in direzione di Arles, in Francia, fino a raggiungere Santiago de Compostela. La cappella sarà visitabile negli orari indicati sul sito ufficiale e, per l’occasione, i volontari dell’associazione Amici di Viola Castello accoglieranno i visitatori con un piccolo rinfresco".