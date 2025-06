Temporali sulla Granda: oltre quaranta interventi dei Vigili del Fuoco in diverse zone della provincia [VIDEO]

Notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco della Granda, che dalla prima serata di ieri, sabato 21 giugno, e sino alle prime ore di oggi sono stati chiamati a effettuare oltre 40 interventi dovuti agli effetti del fronte di maltempo che ha attraversato una buona parte del territorio provinciale.

Il nubifragio ha colpito dapprima la zona di Cuneo e quella Caraglio, per poi abbracciare una vasta area estesa sino al Monregalese e al Fossanese.

Decine gli alberi caduti sulle strade in varie zone della provincia (nelle foto i danni registrati presso la zona artigianale di Montà) mentre in piazza Romanisio a Fossano è stato necessario intervenire con l’autoscala per ancorare e mettere in sicurezza il ponteggio di un cantiere edile scosso dal forte vento.

Generalmente ordinaria la quantità di pioggia scesa al suolo, col massimo registrato a Ponte di Nava a Ormea, con 79,8 millimetri nelle ultime 24 ore.

Per oggi, domenica 22 giugno, le previsioni di Arpa Piemonte parlano di bel tempo generalizzato in tutta la provincia.

IL VIDEO

Il nubifragio su Cuneo nel video pubblicato dalla pagina Facebook di Centro Meteo Piemonte.