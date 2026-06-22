Divertimento e spettacolo al Motocross Show di Costigliole Saluzzo [FOTO]

In contemporanea con il quarto “Raduno delle Valli Saluzzesi”, che ha portato I partecipanti fino al Santuario di Valmala, la Pro Loco di Costigliole Saluzzo, presieduta dall’attivissimo Valter Genre, ha messo quest’anno in scena, insieme al saluzzese Valter Gaboardi, il “Motocross Show”, facendo preparare appositamente delle polo e delle maglie da gara per i partecipanti.

(Alcuni ex del Team Cross Gil, sotto al gazebo con maglie, foto e ricordi)

Questa prima timida edizione, che tendeva a raggruppare gli amici ed ex piloti del mitico Team Cross Gil, fondato a Costigliole Saluzzo da Gilberto Manigrassi nei primi anni ’70, ha avuto un buon successo, richiamando anche alcuni conduttori ancora in attività.

(L'organizzatore e pilota Valter Gaboardi)

Sul percorso fettucciato appositamente allestito in un prato di Via Divisione Cuneense, sono scesi in pista per primi sei ragazzini della LM Racing Crow, scuola per minicrossisti fondata da Luca Marra ed a seguire numerosi ex piloti del Team Cross Gil, mentre nel pomeriggio ha inanellato alcuni giri anche il rossanese Daniel Dalmasso, in sella al suo quad. Peccato solamente per la polvere sollevata dal passaggio delle moto, nonostante l’annaffiatura, di cui sicuramente si prenderà atto per il futuro.

(I piccoli allilevi della LM Racing Cross insieme a Luca Marra)

Nei paddock, insieme a quelli con le moto dei partecipanti, faceva bella mostra di se anche un gazebo presso il quale erano esposte due CZ 250 da motocross dei primi anni ‘70, tutte le maglie indossate negli anni dai piloti del Team Cross Gil, la riproduzione del gagliardetto del team, vecchie fotografie e pubblicazioni inerenti il motocross d’epoca.

(Alcuni partecipanti pronti a scendere in pista)

Nel complesso è stata una bella giornata, che ha fatto ritrovare gli ex appartenenti al team, ma anche altri piloti che non ne avevano fatto parte, con qualcuno che ha fatto solamente una breve apparizione per salutare gli amici, poi tutti a tavola per l’ottimo pranzetto preparato dai volenterosi ragazzi della Pro Loco.

Nel pomeriggio qualcuno è ancora sceso in pista, mentre altri hanno iniziato a prendere la strada per il ritorno a casa.

(Ingresso in curva per tre piloti)

Un grande ringraziamento va sicuramente fatto all’Amministrazione Comunale che ha concesso le autorizzazioni, agli organizzatori, ai ragazzi della Pro Loco di Costigliole Saluzzo, ai vigili urbani che hanno prestato servizio, al Team Lacroce di Villar Perosa, che ha messo a disposizione una moto per quanti volessero provare ad effettuare alcuni giri in pista ed a tutti coloro che sono intervenuti per questa bellissima giornata di “amarcord “, che sicuramente verrà riproposta in modo da permettere, a chi non ne è venuto a conoscenza per tempo, di potersi presentare alla prossima edizione, magari con la sua vecchia moto!