La cultura della bicicletta unisce La Fausto Coppi Generali 2026 e la Danimarca nel weekend della granfondo

La 37ª edizione della Granfondo Internazionale La Fausto Coppi Generali si avvicina: l’appuntamento è per domenica 28 giugno, con partenza da Cuneo.



La Danimarca sarà il Paese ospite dell’edizione 2026 dell'evento ciclistico, una scelta che valorizza il legame della manifestazione con la mobilità sostenibile. La Nazione scandinava è infatti un riferimento mondiale per la cultura della bicicletta e per un modello di sviluppo fondato su mobilità dolce, innovazione ambientale ed energie rinnovabili.



La presenza danese sarà concreta anche ai nastri di partenza: tra gli oltre 2.500 iscritti figurano infatti 25 partecipanti provenienti dalla Danimarca.

Durante il weekend della manifestazione non mancheranno inoltre iniziative e appuntamenti dedicati alla cultura ciclistica danese, realizzati anche con il coinvolgimento di VisitDenmark , per raccontare ai partecipanti e al pubblico un modello di mobilità sostenibile riconosciuto a livello internazionale e sempre più orientato verso il futuro.



Tra gli eventi in programma figurano la visita dell’Ambasciatore di Danimarca in Italia, Peter Taksøe-Jensen, la Danish Dinner aperta al pubblico (venerdì 26 giugno ore 20) e il convegno Sustainability & Green Transition di sabato 27 giugno ore 10, dedicato ai temi della sostenibilità, dell’innovazione e della mobilità.



Nel comunicato stampa scaricabile nel link di seguito tutti i dettagli degli appuntamenti previsti in onore della Danimarca e i virgolettati di Davide Lauro ed Emma Mana, presidente e vice presidente di ASD Fausto Coppi on the road, e di Ghita Scharling Sørensen, Market Director the Netherlands, Belgium, France, Italy and Spain di VisitDenmark.



Per maggiori informazioni: www.faustocoppi.net