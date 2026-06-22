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Sport | 22 giugno 2026, 10:01

TENNISTAVOLO / Ettore Casonato si arrende solo in finale nel 4° Memorial Gabriele Fasano

Il torneo si è svolto a Moncalieri. Grande prova del giovane talento dell'A4 Verzuolo

Sabato 20 giugno si è svolto, a Moncalieri, il Trofeo Over "4° Memorial Gabriele Fasano". Vi hanno preso parte 55 forti atleti, tra cui il giovane cuneese del TTA4 Verzuolo Club Ettore Casonato,  neocampione d Italia del doppio maschile 5ª Categoria e detentore del titolo regionale di Categoria. 

Il giovane talento ha dominato il girone di qualificazione battendo gli avversari Garavelli Simone (3-1) e Repetto Alessandro (3-0). Nelle eliminatorie dirette ha regolato Celeghini Luciano (3-0), Selmi Alberto (3-1) e Di Bartolomeo Luca(3-1).

In semifinale si è poi imposto con grande autorità contro il forte giocatore Boero Alessandro(3-0). 

Eccellente anche la finale ma purtroppo persa contro il più esperto Nocera Alessio (ex 3^ categoria , VitaAttiva Chieri) per 3-2.

Casonato è andato in vantaggio per ben due volte, guadagnando la possibilità di vincere ma si è dovuto arrendere al quinto set. 


 

cs

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