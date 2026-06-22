TENNISTAVOLO / Ettore Casonato si arrende solo in finale nel 4° Memorial Gabriele Fasano

Sabato 20 giugno si è svolto, a Moncalieri, il Trofeo Over "4° Memorial Gabriele Fasano". Vi hanno preso parte 55 forti atleti, tra cui il giovane cuneese del TTA4 Verzuolo Club Ettore Casonato, neocampione d Italia del doppio maschile 5ª Categoria e detentore del titolo regionale di Categoria.

Il giovane talento ha dominato il girone di qualificazione battendo gli avversari Garavelli Simone (3-1) e Repetto Alessandro (3-0). Nelle eliminatorie dirette ha regolato Celeghini Luciano (3-0), Selmi Alberto (3-1) e Di Bartolomeo Luca(3-1).

In semifinale si è poi imposto con grande autorità contro il forte giocatore Boero Alessandro(3-0).

Eccellente anche la finale ma purtroppo persa contro il più esperto Nocera Alessio (ex 3^ categoria , VitaAttiva Chieri) per 3-2.

Casonato è andato in vantaggio per ben due volte, guadagnando la possibilità di vincere ma si è dovuto arrendere al quinto set.



