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Attualità | 23 giugno 2026, 11:44

La gestione dei pioppi nell'area artigianale: un incontro pubblico a Montà

Giovedì in biblioteca l'incontro con la cittadinanza promosso dal Comune

L'alberata presente presso la zona artigianale di Montà

L'alberata presente presso la zona artigianale di Montà

L’Amministrazione comunale di Montà ha organizzato un incontro pubblico per giovedì 25 giugno, alle ore 17.30, presso la biblioteca comunale, al fine di condividere con la popolazione in modo trasparente e partecipato le valutazioni tecniche e i prossimi interventi di riqualificazione e compensazione ambientale previsti per l’area artigianale

La gestione del verde e dei pioppi presenti nel viale che dà accesso alla zona industriale del paese sono al centro da mesi di discussioni e polemiche

Durante l’incontro i temi trattati saranno proprio la sicurezza e le criticità attuali, la scelta della trasparenza e il progetto di rinascita verde. 

Interverrà l’esperto Daniele Pecollo, dottore forestale ed ambientale certificato European TreeTechnician.

Il sindaco Gianluca Costa e l’amministrazione comunale di Montà invitano i cittadini a partecipare. 

Al termine della presentazione ci sarà ampio spazio per domande, chiarimenti e interventi da parte del pubblico.


 

Silvano Bertaina

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