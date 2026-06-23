Lions Club Cherasco: passaggio della campana e bilancio di un anno di solidarietà

Nella cornice del ristorante Il Campanile, in frazione Veglia di Cherasco, giovedì 18 giugno si è svolta la 16ª Charter Night del Lions Club Cherasco. La serata, momento più solenne dell'anno lionistico, ha visto il tradizionale "Passaggio della Campana": il presidente uscente Roberto Icardi ha passato il testimone alla nuova presidente, Maria Grazia Burdisso, che guiderà il club nel prossimo anno sociale.

L’evento ha permesso di tracciare il bilancio di un anno ricco di iniziative. Nella sua relazione conclusiva, il past president Roberto Icardi ha ripercorso le attività realizzate nei campi della salute, della lotta alla fame e della tutela dell'ambiente, promuovendo iniziative per il benessere e il sostegno alle persone più fragili.

Grande attenzione è stata dedicata alla scuola e ai giovani, investendo sull'allestimento della Stanza Relax, sul sostegno alle attività teatrali, sugli screening per la prevenzione dell'ambliopia e sull'iniziativa dello Zaino Sospeso. Anche lo sport è stato uno strumento di solidarietà: i tornei di tennis organizzati durante l'anno hanno permesso di raccogliere fondi per i "Multisport Inclusive Games" e per la Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones.

Ai service istituzionali, come il "Poster per la Pace" o la consegna del Tricolore nelle scuole, è stato affiancato l'impegno contro la violenza sulle donne a supporto dell'associazione "Donne Mai Più Sole". L'iniziativa "11 Zone Unite per 11 Bambine" ha inoltre permesso di realizzare undici adozioni a distanza.

Dopo lo scambio delle cariche, la neo-presidente Maria Grazia Burdisso ha espresso gratitudine per la fiducia accordata, tracciando le linee per il nuovo anno. Il club è atteso da una sfida importante: il Lions Club Cherasco è stato infatti ufficialmente nominato club organizzatore del tradizionale "Lions Day 2027".