Fossano, tutto pronto per la classica “Festa dell’Arma” del 32° Genio Guastatori alla Caserma Dalla Chiesa

Domani, mercoledì 24 giugno, alle 11, alla Caserma “Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa” di via Centallo, 4 a Fossano si svolgerà la consueta “Festa dell'Arma”, con protagonista il 32° Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense, a cui prenderanno parte, oltre al comandante Silvestro Cittadino, anche le autorità locali e il primo cittadino Dario Tallone.

La giornata avrà inizio come sempre con la cerimonia dell’alzabandiera, momento durante il quale il colonnello Silvestro Cittadino saluterà gli ospiti e proseguirà con una visita alla mostra di mezzi, materiali ed equipaggiamenti tecnologici di ultima generazione in dotazione all’Arma del Genio.

Il Genio, prima Battaglione fondato nel dicembre 1940 dal colonnello Piero Steiner, poi rinominato Reggimento nel 2002, vanta quindi una tradizione di oltre 80 anni. Quest’anno si festeggiano inoltre i 10 anni in cui l’Esercito ha trovato sede da Torino all’attuale fossanese della Caserma Dalla Chiesa.

Nel tempo è stato impegnato in tante operazioni nazionali e internazionali e in prima linea nella bonifica del territorio dai residuati bellici in tutto il nord-ovest.

Proprio qualche giorno fa, per l’appunto, nei pressi di Oleggio, in provincia di Novara, gli artificieri del 32° Reggimento hanno disinnescato, sotto la direzione del Comando Territoriale Nord di Padova, oltre 1.200 munizioni calibro 20 mm risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenute all’interno di una postazione di artiglieria controaerei scoperta nelle campagne di Casalino, a pochi chilometri dall’aeroporto di Cameri.

L’intervento è iniziato in realtà lo scorso mese di aprile, dopo aver individuato il luogo che presentava i residuati bellici. Le attività di scavo hanno riportato alla luce una postazione militare completa, con le stesse munizioni ancora custodite nelle casse in legno originali. Il materiale rinvenuto si presentava in un eccezionale stato di conservazione nonostante gli oltre ottant’anni trascorsi dalla fine del conflitto.

Per oltre due mesi gli specialisti CMD (Conventional Munition Disposal) del Reggimento hanno operato per mettere in sicurezza l’area, catalogare il materiale rinvenuto e procedere alla successiva neutralizzazione delle munizioni secondo le previste procedure di sicurezza.

Solo nel 2025 gli artificieri del Reggimento hanno effettuato quasi 200 interventi, neutralizzando ordigni di varia tipologia rinvenuti sul territorio.

A oltre ottant’anni dalla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, il ritrovamento di residuati bellici continua a rappresentare una concreta minaccia per la sicurezza pubblica. Per questo motivo gli artificieri dell’Esercito intervengono quotidianamente su segnalazione delle autorità competenti per mettere in sicurezza il territorio e tutelare la popolazione.

Domani, invece, sarà nuovamente tempo di festa alla Caserma Dalla Chiesa.











