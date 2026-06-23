L'eredità di Gioachino Chiesa unisce Santa Vittoria d'Alba e Bra: in arrivo una conferenza e un premio speciale

Parallelamente alla mostra che continua con grande successo, il percorso di valorizzazione artistica del territorio si arricchisce di due nuovi appuntamenti. Giovedì 25 giugno, alle ore 18.30, si terrà la conferenza intitolata "Gioachino Chiesa - Il Femminile", una conversazione incentrata sulla vita e sull’opera dell’artista, sospeso nel suo vissuto tra Bra e Santa Vittoria d’Alba. L’incontro offrirà una prospettiva inedita sul ruolo della donna nel lavoro dello scultore e nel contesto socio-culturale locale.

L’associazione culturale Anforianus Odv annuncia inoltre la consegna di un premio speciale dedicato alla scultura contemporanea, un riconoscimento che affonda le radici nel patrimonio della Gipsoteca Gioachino Chiesa, di cui l’ente è custode da oltre diciotto anni. Il nome dell’artista insignito verrà svelato domenica 28 giugno presso l’Auditorium Bper di Bra, in occasione della cerimonia di chiusura della "Biennale della Creatività Wab 2026", rassegna alla quale il sodalizio ha partecipato fuori concorso con una selezione di opere postume del maestro.

La conferenza e la consegna del premio si inseriscono nel solco di una collaborazione consolidata con i comuni di Santa Vittoria d’Alba e Bra per la tutela e la promozione della bellezza.

"Questo Premio non è un semplice atto celebrativo", dicono dal consiglio direttivo di Anforianus, "ma è un invito a considerare la Gipsoteca come un organismo vivo. Vogliamo che sia un ecosistema capace di generare stimoli critici inediti, in sinergia con le amministrazioni locali, per far dialogare le nostre radici culturali con i linguaggi del futuro".

L’associazione di Santa Vittoria d’Alba esprime infine un sentito ringraziamento agli organizzatori della rassegna: il Comune di Bra, l’associazione Brarte Aps e la Consulta delle Pari Opportunità del Comune di Bra. Un plauso particolare va alla curatrice, la dottoressa Agata Comandè, per la professionalità dimostrata nel valorizzare l’opera di Gioachino Chiesa. Per informazioni è possibile visitare la sede della gipsoteca in via Castello 5 a Santa Vittoria d’Alba.