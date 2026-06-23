Trent'anni di Lions Club Santo Stefano Belbo: festa a Fontanafredda con tre importanti donazioni

Venerdì 19 giugno il Lions Club Santo Stefano Belbo Valle Belbo ha celebrato la ricorrenza dei 30 anni dalla fondazione con oltre 90 partecipanti riuniti al Garden del lago della Cantina Fontanafredda a Serralunga d'Alba.

Oltre alla massiccia presenza dei 33 soci del sodalizio, vi hanno preso parte autorità lionistiche distrettuali, il vicesindaco di Santo Stefano Belbo, Roberta Olivero, il parroco don Mauro Molineris e una nutrita rappresentanza del Lions Club Cadolzburg, cittadina della Baviera con cui il comune è gemellato.

La cerimonia è iniziata con un excursus storico dei service effettuati in trent'anni, da cui è emersa una costante attenzione al territorio e alle problematiche sociali e culturali locali. Tra i segni tangibili si ricordano il parco giochi all'ingresso del paese, la piantumazione nei giardini dell'asilo, gli abbellimenti alla chiesa di Moncucco e interventi socio-assistenziali come la donazione di un cane guida e gli aiuti solidali alle popolazioni terremotate di Amatrice e alluvionate dell'Emilia Romagna.

In questa ottica di attenzione al territorio, per il trentennale sono stati concretizzati tre importanti interventi: la donazione di un'auto medicata alla locale sezione dell'Avav (del valore di 15.500 euro), con la consegna delle chiavi a Franco Soria; la consegna di un assegno di 1.500 euro al priore della chiesa di Moncucco, Beppe Scavino; infine, un assegno di 1.000 euro a favore della Casa di riposo "Ravone".

Dei 26 soci fondatori, quattro sono ancora attivi nel club e hanno ricevuto un omaggio ricordo: Giovanni Sandri del Pastificio Vallebelbo, Ferdinando Marino del Mulino Marino di Cossano Belbo, Mario Del Tufo delle Cantine Capetta e Pierluigi Santero dell'Abbazia San Gaudenzio.

Al termine della serata si è svolto il tradizionale passaggio delle consegne fra l'attuale presidente, Giovanni Sandri, e il subentrante Walter Cazzola di Bistagno.