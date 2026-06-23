Lagnasco, al via la 'Settimana dei Coscritti' con la consegna della Costituzione ai neo maggiorenni

Ha preso il via domenica 21 giugno a Lagnasco la tradizionale ‘Settimana dei coscritti’, uno degli appuntamenti più attesi dai giovani del paese.

L'evento si è aperto con la consegna della Costituzione ai neo maggiorenni: 18 lagnaschesi ai quali si sono aggiunti tre ex residenti che, pur vivendo altrove, hanno scelto di tornare per festeggiare insieme ai compagni conosciuti sui banchi della scuola primaria.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Roberto Dalmazzo, che ha voluto trasformare il momento in un'occasione di riflessione sul significato della cittadinanza e sui valori fondanti della Repubblica.

“In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica abbiamo voluto ripercorrere una delle pagine più importanti della storia dell’Italia ricordando il referendum del 2 giugno 1946 e il lavoro dei Padri e delle Madri Costituenti” -, ha spiegato il primo cittadino.

Dalmazzo ha poi illustrato ai ragazzi il percorso che portò alla nascita della Costituzione italiana, soffermandosi sul ruolo della Commissione dei 75, incaricata di redigere il testo costituzionale. “Un lavoro straordinario che vide protagonisti uomini e donne provenienti da culture politiche diverse, uniti dall'obiettivo di costruire un'Italia democratica e libera. Abbiamo inoltre ricordato i tre firmatari della Costituzione: Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato, Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio dei Ministri, e Umberto Terracini, presidente dell'Assemblea Costituente. Conoscere la nostra storia significa comprendere meglio il valore delle istituzioni e dei principi democratici che ancora oggi guidano la vita del Paese".

Durante il suo intervento il sindaco ha posto l'accento anche sulla parola 'fiducia', soffermandosi in particolare sui diritti e sui doveri dei cittadini scritti nella Costituzione. Ai giovani ha letto e commentato l’articolo 2 sui diritti inviolabili dell’uomo e l'articolo 54 riferito alla fedeltà alla Repubblica spiegandone il significato. Un messaggio che ha voluto collegare anche alla settimana di festa che i coscritti stanno vivendo.

“Ho ricordato ai ragazzi – afferma Dalmazzo - che la libertà è uno dei diritti più importanti garantiti dalla Costituzione e che divertirsi è certamente un diritto. Tuttavia la libertà di ciascuno non deve mai andare a ledere quella degli altri: esistono anche il diritto al riposo, al lavoro e al rispetto reciproco. Questo è il senso più profondo dell'essere cittadini responsabili.

La manifestazione si è conclusa con un brindisi insieme ai coscritti e alle loro famiglie, in un clima di festa e condivisione. Ora la Settimana dei Coscritti entra nel vivo: per i prossimi giorni le caratteristiche maglie fucsia dei ragazzi animeranno le vie di Lagnasco tra biciclette, trombe e momenti di allegria, celebrando con entusiasmo il tradizionale passaggio di leva.