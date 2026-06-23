L’associazione sportiva Kalipe organizza a Cussanio la terza edizione della corsa-camminata non competitiva “Cusani ed Cursa”

Giovedì 25 giugno l’associazione sportiva dilettantistica saviglianese Kalipe, nata nel 2022 e presieduta da Susanna Flego, organizza la terza edizione di “Cusani ed Cursa - Memorial Dino Odaglia e Beppe Tavella”. Si tratta di una corsa podistica - camminata non competitiva che si snoderà sui circa 5,5 km del tracciato della località fossanese di Cussanio.

Il programma di quella che si prospetta una partecipata giornata prevedrà alle 18.30 il ritrovo e le iscrizioni; alle 19.30 la partenza ufficiale della manifestazione, che sarà seguita, alle 20, dal “Pasta party”.

Alle 21 vi sarà inoltre la chiusura con l’esibizione di danza aerea, a cura de Il Gecko SSDaRL. L’evento è anche reso possibile grazie al prezioso contributo della Pro loco di Cussanio.

“Kalipè nasce per volontà di cinque amici che amano il benessere fisico e mentale, l’attività sportiva all’aperto e vivono lo sport come prezioso momento di aggregazione. – commenta il direttivo - Il loro sogno? Un’associazione podistica a livello cittadino, che possa rappresentare tutti coloro che corrono, camminano o marciano a livello amatoriale o agonistico. Kalipè è una parola usata dagli sherpa himalayani, è un augurio rivolto a chi intraprende la salita verso le montagne. Si tratta di una bellissima metafora del cammino della vita e letteralmente significa “a passo lento e corto” verso il raggiungimento della meta, legato a ogni passo che muoviamo sulla strada”.

Le iscrizioni per la “Cusani ed Cursa” si svolgeranno in due modalità: on line fino alle 22 di domani, mercoledì 24 giugno, mentre quelle sul posto si potranno effettuare fino a 15 minuti dalla partenza.

Per ulteriori informazioni contattare l’associazione Kalipe al 389/2395981 o Fausto al 335/1341624.