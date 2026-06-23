Saluzzo estate, dal CineCamper a Freequence

EFFETTO NOTTE sabato 30 maggio accende, con la prima Notte Bianca della Granda, Saluzzo e il saluzzese. Arti circensi e spettacolo, gusto e musica, danze: tutto in un’unica notte, tutto a Saluzzo. E dopo? Teatro, musica, grandi Festival, il cinema che incontra le frazioni e i parchi, divertimento e feste. Ad animare i venerdì sera Freequence, l’aperitivo che non c'era e che da due anni illumina i venerdì sera. E ad impreziosire la stagione estiva alcuni grandi nomi del panorama nazionale, le collaborazioni con Festival di caratura e … il grande ciclismo ROSA!

Oltre 50 proposte che FAB ha raccolto in alcune settimane di attesa tra Città e Associazioni che ruotano intorno a Saluzzo e che andranno ad arricchire i mesi tra metà maggio e inizio settembre. Da anni la Fondazione Bertoni, in sinergia con il Comune di Saluzzo, svolge un ruolo di coordinamento per la narrazione degli eventi che animeranno la città tra fine maggio e inizio settembre. Saluzzo Estate 2026 è frutto di un lavoro che vede impegnati in molti tra Associazioni e privati – Centro Commerciale Naturale, Fondazione Scuola Apm, UR-CA, Mu.Sa, Scuola Suzuki, Ratatoj, Associazione Arte Terra e Cielo, Visit Saluzzo, Confcommercio, Associazioni teatrali e musicali – e che racconta una bella comunità in grado di ravvivare la città.

Il grande ciclismo fa tappa a Saluzzo e gli eventi si vestono di Rosa

Domenica 7 giugno tappa di arrivo e partenza - per la prima volta viene scelto dal giro un piccolo Comune per un evento così importante - e il territorio delle Terres Monviso ad accendere la sfida con salite e discese da “grande tappa”. Insomma, il Giro d’Italia femminile quest’anno finirà alla in maniera avvincente e soprattutto con una cornice di grande fascino, tra centri medievali, un paesaggio variegato il Monviso a guardare dall’alto.

I tanti comuni della Tappa omaggeranno l’arrivo delle atlete con eventi e manifestazioni, Saluzzo ha immaginato insieme al Comitato di Tappa una notte Rosa che sarà allestita in collaborazione con Freequence. Tanta musica ma soprattutto due momenti tutti da vivere: l’arrivo in Città del TEAM GREEN BIKE SHOW - un team di atleti di livello Mondiale, che ha trasformato il proprio sport in uno spettacolo, gira l'Europa da più di 15 anni con animazione coinvolgente, su base musicale. Gli atleti si alternano sui loro ostacoli con esercizi acrobatici di Bike Trial e BMX Freestyle, progressivamente più difficili e spettacolari, di grande effetto sul pubblico, mini-show itineranti - e LE PAZZE BICI - Per grandi e piccoli uno spazio colmo di bici inventate, un poco folli, tutte da provare. Spazio dedicato a famiglie e pubblico variegato.

Cosa aspettarsi da Saluzzo Estate 2026?

I prossimi mesi saranno caratterizzati da attività aperte al pubblico e rivolte a tutti, da grandi a piccini. A volte come sottofondo, a volte come grande protagonista, non mancheranno musica & spettacoli: concerti, live music, dj set e cinema.

Ritorna ovviamente FREEQUENCE, il format ideato dal CCN e realizzato in collaborazione con la Fondazione Amleto Bertoni. Oltre a musica e arte ci sarà spazio per gusti e sapori del territorio, con C’è Fermento 2026, nonché un intero week end per tutti gli appassionati di sport: la 100 Miglia del Monviso che quest’anno sarà ancora nuova e sfidante.

Ritorna poi la collaborazione con ATTRAVERSO FESTIVAL che sbarca a Saluzzo insieme a BORGATE DAL VIVO.

Andiamo con ordine:

Giugno si aprirà con Effetto Notte, la tradizionale notte bianca saluzzese con locali aperti, shopping, spettacoli e musica diffusa. Quest’anno suggestive isole di circo e magia da non perdere e una serie di angoli musicali di grande qualità! A seguire si replica, ma sarà il ROSA a farla da padrone!

FREEQUENCE vedrà collaborare i locali saluzzesi nella creazione di una serata dove promuoversi attraverso buona musica e tutta l’ospitalità che caratterizza Saluzzo. Tanti gli eventi della Città Alta con Villa Belvedere a fare da protagonista insieme a Musa.

Luglio sarà il mese dei cinema all’aperto, di vari appuntamenti targati Occit’amo festival - Attraverso - Borgate dal Vivo e del grande ritorno del fine settimana sportivo Terres Monviso con la 100 Miglia del Monviso.

Quest’anno nuove proposte teatrali, serate con grandi nomi del panorama nazionale: Federico Buffa, Paolo Ruffini, Francesco Costa, la Bruzzone e i Patagarri.

Un grazie particolare ai locali aderenti a Effetto Notte.

Insieme siamo sicuri di poter offrire una bellissima estate a Saluzzo e al territorio!

Il calendario completo degli appuntamenti della rassegna Saluzzo Estate è scaricabile dal sito www.fondazionebertoni.it