"Collisioni" all’insegna della sostenibilità cerca volontari per la raccolta differenziata nelle giornate dei concerti

Il festival "Collisioni", in collaborazione con l’Assessorato alla Transizione Ecologica e l’Assessorato al Protagonismo giovanile della Città di Alba, è alla ricerca di volontari per le giornate dei concerti di Collisioni 2026 nelle seguenti date:

SABATO 27 GIUGNO

§ primo turno: dalle ore 17.00 alle ore 21.00;

§ secondo turno dalle ore 19.00 alle ore 24.00;

SABATO 4 E DOMENICA 5 LUGLIO

§ primo turno: dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

§ secondo turno: dalle ore 18.00 alle ore 22.00;

§ terzo turno: dalle ore 19.00 alle ore 24.00.

Chi deciderà di regalare alcune ore del proprio tempo per contribuire a fare una buona raccolta differenziata si aggiudicherà un pass per il concerto in cui si opera il servizio volontario.

Per candidarsi basta compilare il form al seguente link: https://forms.gle/2oYLoaa67v69XS328

lasciando il nominativo e l’e-mail e indicando lo slot dell’orario prescelto. Per ogni slot ci sono massimo 15 posti.

Dichiarano congiuntamente l’Assessore alla transazione ecologica Roberto Cavallo e l’Assessore al Protagonismo giovanile Lucia Vignolo: “Anche quest’anno il servizio volontario sarà sia all’esterno che all’interno dell’area concerti. I volontari si occuperanno di tenere pulita la zona, supportando gli utenti sul corretto conferimento dei rifiuti. Le grandi manifestazioni hanno sempre un impatto, ma con un’adeguata progettazione e partecipazione lo si può contenere. Questo evento può diventare anche un’ottima occasione per essere esempio di responsabilità e cura verso il nostro territorio sotto il profilo ambientale e civico”.