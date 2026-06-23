Successo per il 4° Moto Incontro a Costigliole Saluzzo

Un grande successo per il 4° Moto Incontro di domenica 21 giugno organizzato dalla Pro Loco di Costigliole Saluzzo e gli amici del ex Team Cross Gil con in primis il presidente ed ex pilota del Team Walter Genre.

Sono state un centinaio le moto che hanno raggiunto Valmala per un ottimo aperitivo al Ristorante “Da Piero”.

La giornata è proseguita con il pranzo nell’area dei giardini di Vivo La Tour e lo spettacolo del Motocrsoss Show.

Tutta la manifestazione è stata ben presentata da biker Doriano Mandrile, che ha voluto ritagliare e dedicare all’evento uno spazio del suo tempo, fresco sposo da appena il giorno prima.

Il rombo dei motori ha acceso la giornata con il “Motocross Show” pensato ed organizzato dai due “quasi omonimi” Walter Genre e Valter Gagoardi con piloti di ieri e di oggi in pista. Un viaggio pazzesco tra amarcord e pura adrenalina che ha riunito generazioni diverse di appassionati della scuderia.

Sulla pista preparata nel campo di via Divisione Cuneense, sono scesi alcuni dei leggendari piloti che hanno difeso con orgoglio gli storici colori del Team Cross Gil, indossando le maglie rievocative e regalandoci un pizzico di sana nostalgia.

Spazio poi ai giovani talenti e ai grandi numeri con l'esibizione speciale di Luca Marra insieme agli scatenati allievi della LM Racing Crow.

E per non farci mancare nulla, lo show mozzafiato del campione di Quad Cross Daniel Dalmasso!

Un grazie particolare alla Proloco Costigliole Saluzzo e a Walter Genre per la splendida organizzazione.