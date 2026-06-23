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Attualità | 23 giugno 2026, 19:52

Mondovì, novità per la raccolta differenziata: da settembre in centro storico il servizio sarà notturno

A Piazza e Breo i mastelli dovranno essere esposti la sera prima del giorno di raccolta entro le 23 e i mastelli svuotati nella notte

Cambio di passo per la raccolta differenziata nei centri storici di Piazza e Breo. 

A partire dal  1° settembre, infatti, il servizio sarà notturno per garantire maggior decoro e minori intralci alla viabilità.

I rifiuti verranno esposti la sera prima del giorno di raccolta entro le 23 e i mastelli svuotati nella notte. Il nuovo sistema si applicherà a tutti i materiali eccetto il vetro, che manterrà la modalità consueta.

Nelle altre zone della città la raccolta proseguirà tra le 6 e le 12.30.

Intanto il Comune ha pubblicato il calendario della raccoltà per le utenze domestiche del Comune di Mondovì, valido fino al 31 dicembre 2026.

Tramite l'app EasyW@ste sarà possibile consultare il calendario personalizzato della propria utenza, il dizionario dei rifiuti e ricevere informazioni e aggiornamenti sui servizi ambientali.

Il calendario completo è disponibile sul sito del Comune di Mondovì e sul sito di Proteo Ambiente.

Arianna Pronestì

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