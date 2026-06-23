Al Gallo la Fidas parla ai giovani: “Il futuro della donazione passa da qui”

Le magliette dei volontari, i tavoli allestiti, le chiacchiere tra ragazzi e l'occasione per conoscere più da vicino il mondo della donazione. La serata promossa dalla Fidas Giovani di Gallo Grinzane Cavour ha trasformato la sala consiliare di piazza della Chiesa in uno spazio di incontro e confronto, con un obiettivo preciso: avvicinare le nuove generazioni a una realtà che da oltre cinquant'anni opera sul territorio.

L'iniziativa, rivolta in particolare ai giovani ma aperta a tutta la comunità, ha scelto un linguaggio semplice e diretto. Niente formule solenni, ma un momento conviviale durante il quale raccontare cosa significhi essere donatori e perché il ricambio generazionale rappresenti una delle sfide più importanti per il futuro dell'associazione.

Le immagini della serata restituiscono proprio questo clima: volontari e ragazzi seduti allo stesso tavolo, domande, curiosità e la volontà di costruire un dialogo capace di andare oltre il singolo appuntamento.

La partecipazione registrata al Gallo è stata accolta con soddisfazione dal gruppo locale, che vede nel coinvolgimento dei più giovani un passaggio fondamentale per garantire continuità all'attività di raccolta sangue.

"La risposta che abbiamo visto durante la serata ci incoraggia. Quando i ragazzi si fermano ad ascoltare, fanno domande e si interessano a quello che facciamo, significa che il messaggio sta arrivando. Il futuro della donazione passa necessariamente dal coinvolgimento delle nuove generazioni", osserva il capogruppo Franco Sampò.

L'incontro rappresenta però soltanto una tappa di un percorso più ampio. L'attenzione del gruppo è già rivolta ai prossimi appuntamenti con la raccolta sangue, in programma sabato 27 e domenica 28 giugno nella sede Fidas di piazza della Chiesa 7 al Gallo. Le donazioni si svolgeranno dalle 8 alle 11.30 e sarà necessaria la prenotazione al numero 335 6005453.

Negli ultimi anni la Fidas di Gallo Grinzane ha mantenuto una buona continuità nelle raccolte grazie alla presenza di una base consolidata di donatori. Proprio per questo l'associazione guarda con interesse ai ragazzi che si stanno avvicinando alla donazione e al volontariato. "Ogni nuovo donatore è una risorsa preziosa per la comunità. Per questo continuiamo a investire nel dialogo con i giovani e a creare occasioni d'incontro come questa. Speriamo che qualcuno dei ragazzi presenti scelga presto di trasformare la curiosità in una prima donazione", aggiunge Sampò.