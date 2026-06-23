Disagi al passaggio a livello al Mussotto, il Comune di Alba guarda oltre il guasto: “Serve un piano di ammodernamento della linea”

L'emergenza immediata sembra essere rientrata, ma il confronto sul futuro della linea ferroviaria Alba-Carmagnola resta aperto. Dopo i disagi registrati la scorsa settimana al Mussotto, con ritardi ferroviari, lunghe code alla viabilità e passaggi a livello bloccati per decine di minuti, l'Amministrazione comunale di Alba continua, infatti, a chiedere attenzione sullo stato complessivo dell'infrastruttura.

Nei giorni successivi all'episodio, il Comune aveva inviato una segnalazione formale a Rete Ferroviaria Italiana, raccogliendo anche le preoccupazioni espresse dal Comitato Pendolari Alba e da numerosi cittadini.

Al momento non sono ancora arrivate risposte formali, ma l'assessore ai Trasporti Edoardo Fenocchio conferma che il tema sarà portato all'attenzione della Regione Piemonte in occasione di un prossimo incontro istituzionale.

“Non abbiamo ancora ricevuto un riscontro formale. Stiamo cercando di organizzare un incontro con la Regione Piemonte per affrontare diverse questioni legate al trasporto ferroviario e probabilmente parleremo anche di questo tema”, spiega l'assessore.

Secondo quanto riferito al Comune, il problema che ha provocato il blocco del passaggio a livello al Mussotto sarebbe stato risolto attraverso la sostituzione di un componente dell'impianto.

Una spiegazione che, pur chiarendo l'origine dell'episodio specifico, non esaurisce però le preoccupazioni dell'amministrazione.

“La Regione ci ha comunicato che il guasto che aveva causato il problema al passaggio a livello del Mussotto sarebbe stato risolto sostituendo un pezzo dell'impianto”, osserva Fenocchio. “Ma il senso della nostra segnalazione era più ampio. Quell'episodio è stato un evento particolarmente evidente, che però richiama l'attenzione su una questione più generale”.

Per Palazzo comunale il nodo riguarda infatti l'intera tratta ferroviaria tra Alba e Carmagnola e, più in generale, il sistema dei passaggi a livello presenti lungo la linea.

“Abbiamo chiesto che venga valutato un inserimento della linea nei programmi di ammodernamento di RFI. Si tratta di un collegamento che ha potenzialità importanti e che oggi non sembra rientrare tra le priorità degli interventi strutturali”, aggiunge l'assessore.

La posizione del Comune si collega alle segnalazioni raccolte negli ultimi mesi da pendolari e utenti della linea ferroviaria, che più volte hanno evidenziato problemi legati ai passaggi a livello e alle conseguenze che eventuali malfunzionamenti producono sia sul servizio ferroviario sia sulla viabilità locale.

“L'episodio della scorsa settimana può essere stato risolto, ma resta il tema di un'infrastruttura che necessita di maggiore attenzione e di un progressivo ammodernamento”, conclude Fenocchio.

Anche l’Agenzia della mobilità piemontese ha condiviso le richieste del Comune, sollecitando una pronta risposta a RFI.