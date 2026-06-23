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Curiosità | 23 giugno 2026, 13:42

Pier Angelo Battaglino vicepresidente nazionale di Onaf

I complimenti e gli auguri dell'assessore regionale Marco Gallo

Pier Angelo Battaglino vicepresidente nazionale di Onaf

Pier Angelo Battaglino è il nuovo vicepresidente nazionale dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio, eletto nel Consiglio Direttivo insediatosi al Castello di Grinzane Cavour al fianco del presidente Giampaolo Gaiarin e della vicepresidente Giuseppina Ortalizio. 

Così l'assessore regionale Margo Gallo: "Una nomina che porta ai vertici nazionali la competenza e la passione di un uomo che ha messo il proprio impegno al servizio del Cuneese, del Piemonte e di un intero comparto produttivo.

Il suo lavoro per la valorizzazione delle eccellenze lattiero-casearie ha sempre saputo unire la difesa dei territori alla crescita del settore, facendo della nostra terra un punto di riferimento per la cultura del formaggio in Italia. L'ONAF, nata a Cuneo nel 1989 e oggi forte di oltre 2.500 soci e 44 delegazioni, affida così la propria vicepresidenza a chi conosce davvero il valore del legame tra qualità, comunità e territorio. A Pier, amico e instancabile lavoratore, i miei più sentiti auguri di buon lavoro".

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