Buon compleanno Cuneo: eventi e iniziative per gli 828 anni della città

La giornata è di quelle speciali, a Cuneo.

Oggi la città compie infatti 828 anni, come ha ricordato la sindaca Patrizia Manassero tramite il suo profilo Instagram, nel quale le ha augurato "buon compleanno!".

Oggi celebriamo i 828 anni dalla fondazione della nostra bella Cuneo, una città che ha saputo crescere e innovarsi senza mai perdere la propria identità, forte dei valori di libertà e solidarietà che da sempre la contraddistinguono e che ci guidano con orgoglio e determinazione verso il futuro.



Buon compleanno, Cuneo! 🎂

Ma quella di oggi sarà una giornata speciale e ricca di eventi che porteranno la città a fare un vero e proprio salto all'indietro nel tempo, grazie a "Cuneo 828 - Cultura urbana, narrazione ed eredità delle origini", un progetto che intreccia rievocazione storica, musica, visite guidate e spettacoli nel cuore della città per far scoprire a grandi e piccini la storia locale.

Le attività prenderanno il via in largo Audiffredi dalle ore 18.00 alle ore 22.00 con i laboratori di archeologia sperimentale curati dall’associazione Arc di Villar San Costanzo.

Dalle ore 19.00 l'atmosfera si scalderà con il grande corteo storico caratterizzato da personaggi in abiti d'epoca forniti dall'associazione La Combricola di Nonna Fiore, accompagnati da una carrozza trainata da cavalli e dalle evoluzioni del gruppo Sbandieratori e Musici Città di Cherasco.

Per i più piccoli, la carrozza sarà eccezionalmente a disposizione per un giro dalle ore 19.00 alle ore 19.30 e ancora dalle ore 21.30 alle ore 22.30, mentre dalle ore 19.00 il Bar Bruno proporrà un originale aperitivo a tema medievale.

In serata spazio alla cultura con l'itinerario "Dietro ai Portoni: Cuneo Barocca", una passeggiata organizzata dal Fai e dall’Accademia Teatrale Toselli alla scoperta dei segreti nascosti dietro i portoni del centro, con turni di partenza a scelta alle ore 20.30 oppure alle ore 21.30.

Il gran finale si terrà nel Chiostro di San Francesco alle ore 22.00 (con replica alle ore 23.00) dove andrà in scena l'opera Cecilia e Roldano... la leggenda.

La performance, tratta dalla leggenda sulla fondazione della città e sulla sua originaria voglia di libertà, sarà narrata da Elisa Dani e impreziosita da brani lirici eseguiti dai cantanti selezionati dal Concorso Lirico Internazionale Enzo Sordello, accompagnati al pianoforte dal maestro Lorenzo Martini.

L'intera manifestazione è realizzata da Promocuneo e dagli Amici per la Musica di Cuneo, con il patrocinio della Città di Cuneo e di We Cuneo, e può contare sul sostegno di Confartigianato Imprese di Cuneo, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della Cassa di Risparmio di Cuneo.

Un grande evento corale pensato per trasformare la memoria storica in una festa cittadina accessibile a tutti.