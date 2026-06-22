Paroldo ospita il progetto artistico "Back to mine" alla cappella di San Sebastiano

Paroldo entra a far parte del percorso espositivo diffuso di “Back to Mine”, il progetto promosso da Lunetta11 che sabato 27 giugno 2026 coinvolgerà diversi luoghi simbolici delle Langhe con inaugurazioni ed eventi dedicati all’arte contemporanea.

Alle ore 16.00, presso la Cappella di San Sebastiano, sarà inaugurata l’opera dell’artista francese Matisse Mesnil, realizzata a cura di Progetto Ludovico in collaborazione con Romero Paprocki.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro tra arte contemporanea e patrimonio locale, inserendo Paroldo all’interno di una rete culturale che coinvolge artisti, curatori e spazi di rilievo del territorio langarolo.

L’installazione sarà visitabile dal 27 giugno al 26 luglio 2026 presso la Cappella di San Sebastiano. L’apertura al pubblico è prevista il sabato e la domenica dalle ore 12 alle ore 18, mentre dal martedì al venerdì sarà possibile accedere su appuntamento scrivendo a info@lunetta11.com.

Negli stessi giorni e orari i visitatori potranno inoltre visitare l’Ecomuseo della Pecora delle Langhe, creando così un percorso che unisce arte contemporanea, storia, tradizioni e identità del territorio.

«Siamo particolarmente soddisfatti che Paroldo sia stato scelto per ospitare una delle tappe di questo progetto culturale diffuso» dichiara il Sindaco Andrea Ferro. «L’iniziativa offre l’opportunità di valorizzare un luogo significativo del nostro paese e di far conoscere Paroldo a nuovi visitatori, confermando come anche i piccoli comuni possano essere protagonisti di proposte culturali di qualità e respiro internazionale».

L’ingresso alla mostra è libero.

Per informazioni:

www.lunetta11.com