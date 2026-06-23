VOLLEY / Cuneo protagonista al Trofeo delle Regioni con Andrea Revelli 

Dal 22 al 27 giugno Catania ospiterà il Trofeo delle Regioni, la più importante competizione nazionale di pallavolo giovanile organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo. Il torneo, che coinvolge le rappresentative regionali di tutta Italia, è riservato, per il settore maschile, alla categoria Under 16.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci sarà anche il cuneese Andrea Revelli, opposto biancoblù classe 2010, convocato nella rappresentativa del Piemonte. Il giovane atleta ha conquistato la selezione al termine di un anno di allenamenti con il Club Piemonte Maschile, distinguendosi tra numerosi talenti provenienti da tutta la regione e guadagnandosi così un posto nella squadra che rappresenterà il Piemonte alla prestigiosa rassegna nazionale.

I ragazzi del Piemonte sono stati inseriti nel Pool A - Girone D, insieme a Veneto e Puglia. L’esordio è in programma martedì 23 giugno alle ore 9.00 contro il Veneto. In base al risultato di questa prima sfida, il Piemonte affronterà successivamente la Puglia alle ore 11.00 oppure alle ore 12.30. Al termine delle gare della prima fase, verranno stilate due classifiche avulse, una per il Pool A e una per il Pool B, tenendo conto dei risultati ottenuti dalle squadre all’interno dei rispettivi raggruppamenti. Sulla base di queste graduatorie saranno composti i gironi della seconda fase, in programma nella mattinata di mercoledì 24 giugno. Conclusa anche la seconda fase, una nuova classifica avulsa determinerà la composizione dei gironi della terza fase, in programma nella mattinata di giovedì 25 giugno. I risultati di questi ultimi gironi saranno decisivi per definire gli accoppiamenti delle gare finali: semifinali per il 1°-4° posto; semifinali per il 5°-8° posto; semifinali per il 9°-12° posto; gironi per le posizioni 13°-15°, 16°-18° e 19°-21°. Tutti questi incontri si giocheranno venerdì 26 giugno.

La manifestazione si concluderà con la finale per il 1° e 2° posto, in programma sabato 27 giugno alle ore 9.00.

I convocati: Andorno Pietro Giovanni Paolo (Sant’Anna Pescatori), Battistini Edoardo (PGS Fortitudo Occimiano), Comoli Luca (Pallavolo Altiora Verbania), De Maio Filippo (Sant’Anna Pescatori), Giè Alessandro (Pallavolo La Bollente Acqui Terme), Guidi Alessandro (Pallavolo ValChisone), Mondino Geremia (Volley Savigliano), Okoukoni Freedom Oses (Sant’Anna Pescatori), Patrasc Lungu Davide (Sant’Anna Pescatori), Revelli Andrea (Cuneo Volley), Russo Marco (Volley Parella Torino), Scali Niccolò (Pallavolo ValChisone), Traore Moise (Volley Parella Torino), Voloshchuk Oleksandr (Pallavolo Altiora Verbania).