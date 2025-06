Apertura del Tenda, il Prefetto di Cuneo: "Abbiamo lavorato per questo, ma deve funzionare tutto" [VIDEO]

Tunnel di Tenda, siamo davvero alle battute finali.

Il 27 pomeriggio la cerimonia di apertura, che coinvolgerà l'Italia e la Francia. In Prefettura sono in corso i preparativi, per garantire che tutto si svolga in sicurezza e come da cerimoniale.

Ma prima del 27, a partire da oggi, si susseguiranno vari step, necessari e indispensabili perché si possa aprire.

Ne abbiamo parlato con il Prefetto di Cuneo, Mariano Savastano. E' infatti l'ente che presiede e coordina tutti i passaggi che porteranno finalmente all'attesa riapertura.

A lui chiediamo risposte certe: "Si apre davvero?".

"E' una domanda che continuano a rivolgermi e che mi stupisce. Stiamo lavorando per aprire, ma dovrà funzionare tutto. Sento parlare di fasce orarie, di categorie che potranno o non potranno passare... non è ancora stato deciso niente. Anas non è "omertosa", solo non può vendere quello che non ha. Ci sono delle proposte, ma servono dei passaggi che porteranno alla mattinata del 27, nella quale si decideranno le modalità di transito. Anas non può comunicare ciò che ancora non è stato deciso".

E' sempre il Prefetto a scandire i passaggi che porteranno a quella data così attesa.

Che cosa avverrà oggi pomeriggio in galleria?

Verrà simulato un incidente che coinvolgerà uno scuolabus in arrivo da Tenda. Il mezzo, circa a metà galleria, impatterà con un altro veicolo che, a seguito dello scoppio di una gomma, perderà il controllo e si intraverserà. A seguito dell'impatto, il motore dello scuolabus prenderà fuoco.

Il Prefetto spiega nel dettaglio come si attiverà la macchina dei soccorsi. I primi ad entrare in galleria saranno i vigili del fuoco, che metteranno in sicurezza l'area per consentire i soccorsi sanitari. Nel frattempo, a valle, ci sarà il filtraggio e il blocco dei mezzi, perché sarà tutto concentrato sulle operazioni di soccorso.

Questa esercitazione dovrà funzionare in ogni dettaglio. "Ogni evento programmato deve fare i conti con l'imponderabile", evidenzia Savastano, che domani avrà le relazioni di tutti gli enti coinvolti su quanto accadrà a partire dalle 13 di oggi.

Le risultanze saranno trasmesse al Comitato di sicurezza che, a sua volta, riferirà alla CIG. La mattina del 27 si deciderà come aprire. Sarà Anas, sulla base di quanto emergerà, ad emanare l'ordinanza con cui si stabiliranno le modalità e gli orari di passaggio.

"L'esercitazione deve andate bene, i report dovranno essere positivi. Io li trasmetterò al comitato di sicurezza che esprimerà un parere che sarà trasmesso alla CIG", continua il Prefetto, che legge l'ordine del giorno della Cig stessa: "Discussione e condivisione dell'ordinanza di apertura della circolazione al traffico veicolare da sottoscrivere ed emanare da parte di Anas".

La Cig darà l'ultimo ok, oltre alle limitazioni eventuali.

Conclude il Prefetto: "Il Tenda aprirà, confidando in tutti i passaggi positivi. Noi abbiamo lavorato perché lo fossero".