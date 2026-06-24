CICLISMO / Tutti contro Ganna nella crono dei Campionati Italiani Vicoforte-Barolo in programma domani

È tutto pronto per la cronometro dei Campionati Italiani Elite di ciclismo in programma domani, giovedì 25 giugno.

La prova contro il tempo che assegnerà il titolo tricolore partirà da Vicoforte e, dopo 40 chilometri assai impegnativi e spettacolari, arriverà nel centro di Barolo.

IL PERCORSO

I corridori partiranno da piazza Carlo Emanuele I e, una volta lasciato Vicoforte, imboccheranno la SP36 in direzione Briaglia con cinque chilometri di saliscendi continui, con punte al 5%. A Briaglia inizierà la leggera discesa che porterà gli atleti prima a Bastia Mondovì (SP313) e poi a imboccare la fondovalle Tanaro (SP12/SP59) fino allo svincolo per Farigliano (SP9). Da qui si salirà (3,2 km al 4,0 %) e, una volta superato il paese dei “gat ross” sarà la volta di Dogliani (SP661). Un lungo falsopiano a scendere porterà rapidamente i ciclisti a Monchiero (SP57) dove inizierà l’ultima asperità di giornata (3.600 metri al 3,7 %) che terminerà a 3,5 km dal traguardo. Gran finale in direzione Barolo (SP163) dove, in via Roma, verrà decretato il vincitore.

In ordine verranno dunque attraversati i seguenti comuni cuneesi: Vicoforte, Briaglia, Mondovì, Bastia Mondovì, Carrù, Clavesana, Farigliano, Dogliani, Monchiero, Monforte d’Alba, Novello e Barolo.

I FAVORITI

Al cancelletto di partenza si presenteranno 21 atleti con il via del primo ciclista che è previsto intorno alle 14. L’ultimo a partire sarà il campione in carica Filippo Ganna, trionfatore nel 2025 a San Vito al Tagliamento (Pordenone). Il piemontese, già vincitore per sei volte del titolo italiano a crono, si presenterà ai nastri di partenza come il favorito numero uno. Il percorso, seppur non pianeggiante come testimoniano i 500 metri di dislivello previsti, non dovrebbe mettere in difficoltà il portacolori della Netcompany INEOS che, nei tratti di leggera discesa, potrebbe creare distacchi non indifferenti rispetto agli avversari.

Il principale rivale per il verbanese potrebbe essere l’albese Matteo Sobrero che, sospinto dal pubblico di casa, tenterà di rovinare la festa all’amico, e quasi parente, Ganna. Il 29enne di Montelupo Albese proverà a bissare il successo del 2021, anno nel quale Sobrero vinse la prova contro il tempo dei campionati italiani a Faenza. Tra i possibili outsider è doveroso citare Mattia Cattaneo, Edoardo Affini, Filippo Baroncini e Lorenzo Milesi. Da segnalare anche la presenza del ligure Lorenzo Mark Finn, maglia iridata tra gli under-23.

La gara verrà trasmessa in differita su RaiSportHD dalle ore 21:10.

Secondo quanto comunica la Provincia, le principali arterie interessate dalle chiusure saranno dunque la SP36, la SP313, la SP12 (fondovalle Tanaro), la SP59, la SP9, la SP661, la SP57 e la SP163. Sarà inoltre sospesa la circolazione nei centri abitati di Vicoforte e Barolo, sedi rispettivamente di partenza e arrivo.