Al via "Collisioni 2026": Ben Harper e i The Innocent Criminals inaugurano la diciottesima edizione del festival ad Alba

Prende finalmente il via la 18ª edizione di "Collisioni", il festival agri-rock che da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio tornerà ad animare la città di Alba.

Per la serata di apertura la rassegna punta subito in alto: sabato 27, alle ore 21.30, salirà infatti sul palco di piazza Medford Ben Harper, per l’unica data nel nord Italia insieme alla leggendaria band The Innocent Criminals.

Un appuntamento con la grande musica internazionale che preparerà al fine settimana successivo con le giornate giovani organizzate in collaborazione con Banca d’Alba.

Sabato 4 luglio i riflettori si accenderanno sull’indie-pop e il nuovo cantautorato italiano di Alfa, Frah Quintale, Marco Castello e Andrea Cerrato, mentre domenica 5 luglio lo spazio sarà interamente dedicato alle sonorità urban, rap e trap con le esibizioni di Morad, Sayf e Nerissima Serpe.

L'atteso protagonista dell'anteprima, Ben Harper, è considerato uno dei principali cantautori della sua generazione e tra gli artisti più versatili della scena contemporanea, capace di spaziare dal pop al reggae, fino al soul, al blues e al rock. Nella sua straordinaria carriera ha registrato 18 album in studio e conquistato una vasta fanbase mondiale con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards. Da sempre distinto per l'onestà dei testi e l'attivismo sociale, nel 2023 ha ricevuto la nomination ai Grammy Special Merit Award nella categoria "Best Song For Social Change".

Il suo palmarès vanta prestigiosi riconoscimenti in diverse categorie musicali, ai quali si aggiungono la vittoria ai Naacp Image Award e il premio della Blues Foundation. Autore eclettico, Harper ha scritto brani per pilastri della musica come Mavis Staples e Taj Mahal, vanta collaborazioni in studio con star del calibro di Harry Styles, Keith Richards e Ziggy Marley, e storiche esibizioni dal vivo al fianco di Pearl Jam, Paul McCartney e Bruce Springsteen. Il suo ultimo lavoro in studio, "Wide Open Light", ha confermato lo spessore artistico di un musicista che aprirà nel migliore dei modi l'estate albese.

I biglietti di Collisioni sono disponibili su TicketOne e sugli altri circuiti autorizzati.

I progetti di Collisioni sono realizzabili grazie a Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Città di Alba, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Camera di Commercio di Cuneo Banca d’Alba, Latterie Inalpi, San Bernardo, Cia Cuneo, Aperol, Compral, Galup, Coca Cola, Basko, Baratti e Milano, Costadoro, Consorzio Asti Docg, Ironika, Associazione Commercianti Albesi.

DATE E BIGLIETTI

SABATO 27 GIUGNO 2026

BEN HARPER

INIZIO CONCERTO ORE 21.30

POLTRONA VIP 80,00 EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA

POLTRONA GOLD 70,00 EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA

POLTRONA SILVER 55,00 EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA

POLTRONA BRONZE 46,00 EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA

SABATO 4 LUGLIO 2026

ALFA

FRAH QUINTALE

MARCO CASTELLO

ANDREA CERRATO

INIZIO CONCERTO ORE 20.00

GOLDEN PIT 63,25 EURO EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA

POSTO UNICO 39,81 EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA

DOMENICA 5 LUGLIO 2026

MORAD

SAYF

NERISSIMA SERPE

INIZIO CONCERTO ORE 20.00

GOLDEN PIT 63,25 EURO EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA

POSTO UNICO 39,80 EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA

I BIGLIETTI SONO DISPONIBILI SUI CIRCUITI:

TICKETONE

https://www.ticketone.it/artist/collisioni/

TICKETSMS

https://www.ticketsms.it/location/Festival-Collisioni-Piazza-Medford

XCEED

https://xceed.me/it/alba/venue/collisioni-festival-piazza-medford

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