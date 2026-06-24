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Eventi | 24 giugno 2026, 11:33

Savigliano, “Per un pugno di pagine”: ecco come partecipare all'ironico quiz in programma il 25 giugno

L'evento, organizzato dalla biblioteca civica “L. Bàccolo”, rientra nell'ambito di “SaLe – Savigliano Legge”.

Savigliano, “Per un pugno di pagine”: ecco come partecipare all'ironico quiz in programma il 25 giugno

C'è ancora posto tra il pubblico per assistere a “Per un pugno di pagine”, l'ironico quiz con domande e sfide a squadre in programma il 25 giugno, alle 21, presso il Ridotto del Milanollo.

Le squadre sono già formate, e su modello di una celebre trasmissione televisiva del passato, sono pronte a sfidarsi a colpi di libri, autori e curiosità letterarie, in particolare su “Il custode” di Ammaniti. 

L'evento, organizzato dalla biblioteca civica “L. Bàccolo”, rientra nell'ambito di “SaLe – Savigliano Legge”.

"Tra coloro che si sfideranno – svelano dall'Assessorato alla cultura – vi saranno anche autorità e personaggi noti della nostra città. L'invito è di venire a scoprire di chi si tratta".

L'ingresso è libero, i posti sono limitati.


 

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