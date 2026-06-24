Saluzzo: l’estate è nei parchi con cinema, teatro, giochi, pic nic, incontri

Prendono il via le rassegne estive di Saluzzo Estate, con appuntamenti nelle aree verdi delle città, animazioni al parco, il cinema all’aperto, pic-nic, teatro, musica, sport, incontri.

Impegnati nei diritti. Stasera mercoledì 24 giugno alle 18 in piazza Vineis, la piazza diventa un grande teatro civile. Prende il via la rassegna "Impegnati nei diritti", un percorso in cinque tappe dedicate a cinque parole chiave — cura, futuro, partecipazione, creatività, bellezza. Il primo appuntamento è dedicato alla cura, con la figura universale di Antigone, simbolo del conflitto tra legge e coscienza. Partecipazione libera, iscrizione consigliata per motivi organizzativi: https://impegnatineidirittiinpiazzasaluzzo.eventbrite.it A cura di Fondazione CR

Domani giovedì 25 giugno un altro via: la rassegna di Cinema all’Aperto che alle 21.30 al Parco Gullino propone la proiezione del film “Genitori vs Influencer” pellicola del 2022 sulla contemporaneità con al centro un padre single che si trova a crescere una teenager tra i social e le nuove tecnologie. Ingresso libero e gratuito.

Venerdì 26 giugno dalle 19 in centro ancora FREEQUENCE aperitivi musicali con una ventina di postazioni di musica live e dj set, presentazioni di libri, gonfiabili, giochi in legno, truccabimbi e bolle giganti. Un evento che unisce socialità, cultura e divertimento. A cura di CCN e FAB.

Sabato 27 giugno alle 21 nel cortile APM (Via Annunziata 1) parte la rassegna teatrale estiva – STORIE D’ESTATE. Andrà in scena "The Terminal" della compagnia LaRibalta Art Group Novara. Prenotazione obbligatoria: 333 6979063. Info su sito e social del Teatro del Marchesato.

Domenica 28 giugno – dalle ore 15.00, Casa Pellico: BUON COMPLEANNO SILVIO PELLICO Per i 237 anni dalla nascita di Silvio Pellico, visite guidate dedicate allo scrittore, poeta e patriota autore de Le mie prigioni. Tre turni: 15 – 16 – 17. Al termine, un omaggio goloso per i partecipanti. Prenotazioni: musa@itur.it – 329 3940334 (anche WhatsApp). A cura di MuSa.

La rassegna di cinema all'aperto prosegue mercoledì 1 luglio alle 21,30 al Parco Tapparelli con il film “Follemente”.

Il giorno successivo, giovedì 2 luglio alla stessa ora il Parco Gullino torna ad animarsi con un picnic con musica dal vivo a cura della “33cl” Band.

Mercoledì 8 luglio ai Giardini di via Hans Clemer ad ingresso gratuito si proietta il film “Il professore e il pinguino”.

La programmazione cinematografica all'aperto continuerà giovedì 9 luglio al parco Gullino con “Dieci giorni con i suoi” in collaborazione con Cinecamper e mercoledì 16 luglio al Campo sportivo di Cervignasco con la proiezione del film “Troppo cattivi 2”.



Giovedì 16 luglio si torna nel Parco Gullino per assistere alla proiezione di “Lavoreremo da grandi”, mentre mercoledì 22 la rassegna si sposta nell’ Oasi degli Spaventapasseri di Castellar con il film “Un mondo a parte”.





Giovedì 23 luglio il ritrovo è ancora al Parco Gullino, dove per tutta l’estate è aperto lo spazio giochi dei gonfiabili Wonderland Park. In programma alle 21 una serata di giochi per bambini e musica a cura di “Microcirco e Dama Duet”.

Mercoledì 29 alle 21.30 la rassegna propone il film d’animazione “Flow” presso il Campo Sportivo Andrea Martino.

Il mese di luglio di Estate al Parco si chiude giovedì 30 al parco Gullino alle 21 con il mondo di magia di “Bingo Show”.

Agosto porta il cinema (mercoledì 5 agosto) ai Giardini di via Lattanzi con la proiezione della pellicola “Tre Ciotole”.

Il mese di settembre occuperà due aree verdi cittadine con lo sport dei giovani.

Domenica 12 il torneo di streetball “3 contro 3” ai Giardini La Rosa Bianca; domenica 20 la manifestazione “Parkito Connection Volume 3” allo Skatepark del Parco Tapparelli.