Boves, spettacolo aereo ai "Venerdì Vibranti": il programma

Una gru gigante che si staglia nel cielo, una struttura metallica sospesa nel vuoto e un’esplosione di musica, ritmo e colori. Sono questi gli ingredienti di “Air Juke Box”, il nuovissimo e ambizioso spettacolo con la Prismabanda nato dalla firma prestigiosa di Luca Piallini – regista ed esperto di spettacoli aerei e verticali di livello internazionale – che debutterà in prima assoluta venerdì 26 giugno a

Boves.



​L’evento rappresenta il fulcro del secondo e attesissimo appuntamento della rassegna dei “Venerdì Vibranti”, una produzione originale espressamente commissionata dall’Associazione Commercianti “La Sporta” di Boves. Con questa scelta coraggiosa, l'associazione dimostra una straordinaria capacità organizzativa e una visione artistica fuori dal comune, capace di orchestrare una serata eccezionale che unisce l'intrattenimento per famiglie, la grande musica live e l'arte di strada ad alta quota.

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​Reduce da un recente tour in Cina, dove ha portato l'energia della musica italiana oltreoceano, la Prismabanda torna a casa per superare ogni limite. Sotto la direzione di Luca Piallini, la storica dimensione itinerante della street band piemontese si trasforma in un vero e proprio "meccanismo a orologeria" musicale ad alta quota. ​I musicisti e le ballerine prenderanno vita come gli ingranaggi viventi di un Jukebox d’altri tempi. Alle 21:15 e alle 22:15, quando – grazie a un gigantesco gettone inserito nel cuore della struttura – lo show prenderà letteralmente il volo.



​Il restante programma della Serata in Piazza Italia: ​Dalle ore 20:30 e per tutta la sera saranno attivi la baby dance, il Circobus di Fuma che 'nduma, il Ludobus di Mago Trinchetto e il servizio Truccabimbi.

Alle ore 21.30 l' imperdibile spettacolo "Bollestrabelle", di Thomas Goodman, con magie e bolle di sapone. ​Dalle ore 22:30 a chiudere in bellezza la rassegna e far ballare la piazza sotto le stelle ci penserà il grande concerto live dei The Garden Band.



Ad accompagnare gli spettacoli, i visitatori potranno contare sull'eccellente proposta gastronomica dello Street Food a km 0 curato direttamente dai volontari dell'Associazione La Sporta. La cucina

proporrà un menù goloso a base di fritto di pesce, nuggets di pollo, patatine fritte e frittura di verdura mista, il tutto accompagnato da birra fresca e bibite.



​“Siamo orgogliosi di presentare questa prima assoluta all'interno dei nostri Venerdì Vibranti, celebrando il ritorno della Prismabanda dai palcoscenici della Cina” – dichiarano gli organizzatori de La Sporta – “Abbiamo fortemente voluto investire in un progetto così ambizioso, offrendo una serata che unisce lo stupore del grande circo aereo all'accoglienza della nostra comunità. Volevamo dimostrare che con una direzione organizzativa solida e appassionata si possono portare grandi produzioni nel cuore di Boves”. ​Tutti gli appuntamenti della serata sono a ingresso libero e gratuito.