Villanova Solaro accende l’estate: dal Tacoma Fest alla Sagra della Noce, un calendario ricco di eventi

Sarà un’estate all’insegna dell’aggregazione, del divertimento e delle tradizioni quella proposta dalla Pro Loco di Villanova Solaro, che ha presentato il calendario degli appuntamenti. Un programma pensato per coinvolgere persone di tutte le età e offrire occasioni di incontro, svago e valorizzazione del territorio.

Il sindaco Gabriele Giletta: “Il programma dell’Estate di Villanova Solaro rappresenta un importante momento di aggregazione e valorizzazione per il nostro paese. Desidero ringraziare la Pro loco, gli sponsor e tutti i volontari che, con il loro impegno, rendono possibile la realizzazione di queste iniziative. Gli eventi in calendario uniscono tradizione, solidarietà, cultura, musica ed enogastronomia, offrendo occasioni di incontro per i cittadini e contribuendo a promuovere Villanova Solaro e le sue eccellenze sul territorio. L’invito è rivolto a tutti: partecipare significa sostenere la vitalità delle nostre comunità e condividere momenti che rafforzano il senso di appartenenza e valorizzano il nostro paese”.

Ad inaugurare la stagione sarà il Tacoma Fest, in programma dal 26 al 28 giugno, manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per la comunità. “Non è soltanto musica, buon cibo e intrattenimento – spiegano gli organizzatori – ma un modo per stare insieme, condividere momenti di serenità e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità”.

La tre giorni prenderà il via venerdì 26 giugno con la serata ‘Admo e Aido in Tour – Sali a bordo del dono’, unica tappa in provincia di Cuneo. L’evento si tiene alle 21 nel salone polivalente di via Roma 3, unirà spettacolo e sensibilizzazione sul tema della donazione.

Sul palco andrà in scena il varietà musicale ‘Italia vs Estero’, una sfida a colpi di grandi successi musicali che vedrà protagonisti Wilmer Modat e Simona Sorbara. Dalle 20 è previsto un apericena solidale, mentre la serata proseguirà con il dj set di Lucy Sunmoon. Ingresso libero.

Sabato 27 giugno il Tacoma Fest entrerà nel vivo con il tradizionale Capodanno Estivo sotto le stelle in piazza Pairotti. Dalle 20 sarà servita una cena con specialità argentine, tra cui asado di Black Angus e picanha, preparate da Albertengo. La serata sarà accompagnata dal dj set dei Maledetti Giovani, che animeranno la pista da ballo fino a tarda notte. A mezzanotte è previsto il brindisi collettivo del Capodanno Estivo seguito dalla classica spaghettata per tutti. Dalle 22 aprirà inoltre la paninoteca Tacoma con hamburger e panini caldi.

La chiusura del festival, domenica 28 giugno, sarà dedicata alla tradizione teatrale piemontese. Alle 21, nel salone polivalente, la compagnia J'Amis del Teatro di Carmagnola porterà in scena la commedia dialettale ‘Vate fidè dij bacialè’. L'ingresso sarà libero e il ricavato della serata sarà destinato a sostenere le attività dell’asilo.

Terminato il Tacoma Fest, il calendario estivo proseguirà con altri appuntamenti molto attesi. Il 1° agosto piazza Pairotti farà da cornice al suggestivo Picnic in bianco, evento che unisce convivialità ed eleganza in un’atmosfera unica.

Dal 27 al 29 agosto sarà poi la volta della tradizionale Festa della Frazione Vernetto. Il programma prevede una serata musicale con un noto dj il 27 agosto, la classica Cena del Bollito accompagnata da intrattenimento il 28 agosto e, il giorno successivo, l’immancabile Gran polentata.

Gran finale dal 10 al 14 settembre con la storica Sagra della noce e frutta a guscio, appuntamento simbolo dell’autunno villanovese che ogni anno richiama numerosi visitatori e rappresenta il momento più importante dell’intera stagione di eventi.