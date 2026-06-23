A Bra arriva “Evasioni letterarie: quattro chiacchere con l’autore”: gli scrittori locali incontrano i lettori nei locali del centro storico

Un modo nuovo, informale e coinvolgente per promuovere la lettura e valorizzare gli autori del territorio.

Sabato 4 luglio, a partire dalle ore 18, il centro storico di Bra si trasformerà in un grande salotto letterario a cielo aperto grazie a un evento diffuso dedicato agli scrittori locali.

L’iniziativa coinvolgerà contemporaneamente bar, pub e vinerie della zona centrale della città, che metteranno a disposizione uno spazio nei propri dehors per ospitare un autore. Non si tratterà della classica presentazione di un libro, ma Il momento dell’aperitivo diventerà un’occasione per incontrarsi, conversare e conoscersi in un’atmosfera rilassata e conviviale.

Gli scrittori avranno la possibilità di dialogare direttamente con i lettori, raccontare il proprio percorso creativo, parlare delle proprie opere e rispondere alle curiosità del pubblico. I partecipanti potranno sfogliare i libri, conoscere gli autori di persona e confrontarsi con loro.

L’elemento distintivo dell’evento sarà proprio la sua natura itinerante. I visitatori saranno infatti invitati a spostarsi da un locale all’altro, scoprendo nuovi autori e nuove storie lungo le vie del centro storico. Un percorso culturale diffuso che unirà il piacere della lettura a quello della convivialità, valorizzando al tempo stesso i locali cittadini e le numerose realtà letterarie presenti a Bra e nel suo territorio.

Un appuntamento dedicato a chi ama leggere, a chi scrive e a chi desidera trascorrere una serata estiva diversa dal solito, tra libri, racconti e un aperitivo in compagnia.

Ospiti speciali: Guido Catalano, Orso Tosco ed Elena Varvello.