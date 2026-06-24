TIRO CON L' ARCO / Oro per Giulia Rivoira e Bronzo per Davide Busà

Grande soddisfazione per l'Arclub Fossano alla Finale Nazionale del Trofeo Pinocchio 2026, disputata domenica 21 giugno al Campo Scuola “F. Casagrande” di Terni sotto un caldo particolarmente intenso.



Tra i protagonisti della rappresentativa piemontese, che ha concluso la manifestazione all'ottavo posto nella classifica generale, hanno brillato tre giovani arcieri fossanesi. Straordinaria la prova di Giulia Rivoira, classe 2013, che nella divisione Compound ha conquistato la medaglia d'oro nazionale, confermandosi tra le migliori promesse del tiro con l'arco italiano.



Ottimo risultato anche per Davide Busà, impegnato nella divisione Arco Ricurvo, che ha ottenuto una meritata medaglia di bronzo al termine di una gara combattuta e di alto livello tecnico.



Da sottolineare inoltre la prestazione di Emma D'Agostino, classe 2014, che nonostante alcune difficoltà fisiche accusate nella fase iniziale della competizione ha saputo reagire con determinazione, portando a termine la gara e migliorando progressivamente il proprio rendimento fino a chiudere al 32° posto.

Da lodare il lavoro dei tecnici regionali che hanno seguito gli atleti durante la gara. Un particolare riconoscimento va a Roberta Poetto, tecnico dell'Arclub, che con competenza e passione è stata un punto di riferimento per i giovani arcieri.



Le soddisfazioni per l'Arclub Fossano erano iniziate già il giorno precedente, sabato 20 giugno, in occasione della gara disputata a Settimo Torinese, dove gli atleti fossanesi hanno ottenuto numerosi piazzamenti di prestigio.



Nella divisione Arco Ricurvo, classe Allievi, vittoria per Lorenzo Bertero e primo posto anche per Beatrice Streri nel settore femminile. Nella classe Ragazzi dominio degli arcieri fossanesi con Nicolò Bertero sul gradino più alto del podio, seguito da Giacomo Rovera al secondo posto e da Filippo Rovera, quarto classificato. I tre atleti hanno inoltre conquistato il primo posto nella classifica a squadre.



Buoni risultati anche nelle altre divisioni: nella categoria Compound Seniores Giorgio Bertero ha ottenuto il terzo posto, mentre nella divisione Arco Nudo Master Rosanna Mellano si è aggiudicata la vittoria di categoria.



Un fine settimana ricco di soddisfazioni per l'Arclub Fossano, che continua a raccogliere importanti risultati sia a livello regionale che nazionale, confermando la qualità del lavoro svolto dal sodalizio fossanese nella crescita dei giovani talenti.