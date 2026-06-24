Campionati italiani di ciclismo: le strade chiuse a Mondovì giovedì e sabato

In occasione dei Campionati italiani di ciclismo, programmati dalla Regione Piemonte per il 25 e il 27 giugno prossimi, sono previste alcune importanti modifiche alla viabilità che interesseranno anche il territorio comunale di Mondovì.

Nello specifico, giovedì 25 giugno in concomitanza della cronometro Vicoforte-Barolo, dalle ore 12.00 alle ore 15.20 circa, sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia la Strada Provinciale 313 - da Briaglia a Bastia Mondovì - con la conseguente chiusura in accesso a detta provinciale delle strade: via Otteria-Strada Provinciale 36 (nel Comune di Briaglia), Strada dei Sent, Strada dei Ghiglia, Strada di Pascomonti, Strada dei Zanoni e il tratto di strada in accesso a Località Pascomonti (chiesa parrocchiale) come disposto dall’ordinanza Prefettizia numero 0038543 del 23/6/26.

Salvo diversa disposizione indicata dall’ordinanza prefettizia, invece, sabato 27 giugno dalle ore 13.25 alle ore 15.00 circa rimarrà chiusa in entrambi i sensi di marcia la Strada Statale 28 in località Gandolfi (in prossimità dell’intersezione con la Strada Provinciale 36 per Monastero di Vasco), con possibili deviazioni come da segnaletica stradale posta in loco. In tal senso, considerando il giorno mercatale e il periodo estivo, si invitano fin da ora gli utenti a pianificare con attenzione gli spostamenti verso la riviera ligure (in virtù del tragitto percorso dagli atleti lungo l’asse Ceva-Lesegno-San Michele Mondovì) e, analogamente, i rientri e/o i movimenti verso le montagnemonregalesi, alla luce della graduale chiusura degli imbocchi vallivi tra Monastero di Vasco, Villanova Mondovì e Roccaforte Mondovì. Per eventuali informazioni rimane a disposizione il Comando di Polizia Locale raggiungibile allo 0174/559205.