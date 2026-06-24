Alba, modifiche alla viabilità sabato per la gara ciclistica “Campionato Italiano Elite Uomini Piemonte 2026 Asti-Cuneo”

Sabato 27 giugno il territorio comunale di Alba sarà interessato dal passaggio della gara ciclistica “Campionato Italiano Elite Uomini Piemonte 2026 Asti-Cuneo”.

Secondo la cronotabella ufficiale, il transito dei corridori nel centro abitato di Alba è previsto alle ore 11:51 lungo il seguente percorso: corso Asti, crocevia Rondò, corso Canale, corso Piera Cillario, corso Banska Bystrica, cavalcavia Luigi Einaudi, corso Piave (contromano), San Cassiano, corso Barolo, direzione Grinzane Cavour.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza di atleti, operatori e cittadini, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle strade interessate dal percorso di gara. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 08:00 fino al termine della manifestazione, previsto per le ore 12:15, nelle seguenti vie:

· Corso Asti;

· Crocevia Rondò;

· Corso Canale;

· Corso Piera Cillario;

· Corso Banska Bystrica;

· Cavalcavia Luigi Einaudi;

· Corso Piave;

· Corso Barolo.

Si ricorda inoltre che, come disposto dalla Prefettura di Cuneo, la circolazione stradale lungo il percorso di gara sarà sospesa a partire dalle ore 11:21, ovvero 30 minuti prima del passaggio previsto dei corridori, fino alle 12:15.

Alla competizione prenderanno parte circa 130 corridori, accompagnati da oltre 80 automezzi di servizio, identificabili mediante appositi contrassegni adesivi. L'intera manifestazione sarà scortata dalla Polizia Stradale.

L'Amministrazione invita residenti, attività commerciali e utenti della strada a programmare per tempo i propri spostamenti e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni fornite dal personale incaricato, ringraziando la cittadinanza per la collaborazione.



