Grande la confusione sotto il cielo delle Terre Occitane, salta la nomina del nuovo presidente

Si sono ritrovati alle 17 nella sede del Filatoio di Caraglio, hanno approvato il bilancio consuntivo 2024 e, preso atto che non c’era intesa sul nome del presidente, i soci, istituzionali e privati,non hanno potuto far altro che rinviare l’elezione del nuovo cda del Gal Terre Occitane a martedì 15 luglio.

È toccato al presidente dell’Unione montana valle Stura Loris Emanuel comunicare ai colleghi delle altre Unioni che mancavano le condizioni per procedere. Gli interrogativi sono diversi e di varia natura.

Basteranno un paio di settimane a comporre una vertenza che dimostra come, di questi tempi, la politica non sia più capace a fare sintesi?

Resteranno in campo i nomi di Aurelio Blesio, presidente uscente, per un’eventuale riconferma, e di Roberto Ellena, sindaco di Frassino, proposto dalle Unioni di valle Varaita e valle Po oppure si farà tabula rasa per ripartire da zero? Se non ci riesce la politica, ce la faranno, caso mai, i territori a comporre le divergenze?

Dalla nascita dei Gal – è passato oltre un quarto di secolo – è la prima volta che si determina una contrapposizione simile. Secondo alcuni, sarà indispensabile azzerare tutto e mettere sul tavolo nomi nuovi, preferibilmente tecnici e di alto profilo, per uscire dall’impasse. Secondo altri, la situazione è talmente compromessa che sarà difficile sbrogliare la matassa senza lasciare strascichi.

Venti giorni per riflettere, confrontarsi e ritrovare le ragioni di ciò che è il bene comune per le Terre Alte.