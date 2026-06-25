Carrù piange Matteo Tomatis: prestava servizio nel gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana

Carrù piange la scomparsa di Matteo Tomatis, morto a soli 34 anni in seguito ad un malore accusato all'interno di casa sua nel pomeriggio odierno (giovedì 25 maggio).

Inutile l'intervento di ambulanza ed elisoccorso.

Da tutti conosciuto con il soprannome di "Trio", prestava servizio in maniera attiva nel gruppo "Volontari del Soccorso di Clavesana".

Lascia la mamma Giovanna, il papà Riccardo, il fratello Marco, parenti, amici e conoscenti.

Il ricordo commosso di Maurizio Arnaldi, presidente del Gruppo volontari del soccorso di Clavesana: "Ci ha lasciati un ragazzo sempre presente e disponibile, conosciuto e benvoluto da tutti per il suo carattere sereno. Era una figura estremamente attiva nel nostro gruppo. Lascia un vuoto enorme, sia per quanto riguarda il lato umano sia per l'operatività di cui era esempio tra di noi".