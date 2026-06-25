A Roddino Mataria ’d Langa festeggia 35 anni: dieci giorni di musica, libri e cultura con Finardi, GANG e Mauro Berruto

Trentacinque anni di storia, un piccolo paese delle Langhe e una comunità che continua a scommettere sulla cultura come motore di crescita. Dal 17 al 26 luglio Mataria ’d Langa torna ad animare Roddino, confermandosi come una delle manifestazioni culturali più longeve del territorio. Organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, il festival rinnova anche nel 2026 la propria vocazione: portare musica, letteratura, arte e riflessione contemporanea in un borgo di poco più di 400 abitanti, coinvolgendo residenti, volontari, associazioni e istituzioni.

Tra le novità dell'edizione 2026 c'è anche la nuova identità visiva della manifestazione. A firmarla è Liam Gillick, tra gli artisti contemporanei più conosciuti a livello internazionale, che ha donato a Roddino un nuovo logo ispirato alla sua installazione realizzata nel paese nel 2023 e ormai conosciuta da tutti come "la Casa Colorata", consolidando così un rapporto che negli anni è andato ben oltre la singola esperienza artistica.

L'inaugurazione è in programma venerdì 17 luglio con la tradizionale Festa Balcanica, appuntamento che da anni unisce musica dal vivo, convivialità e contaminazione culturale.

Il 24 luglio saliranno sul palco Paolo Bonfanti, tra i principali interpreti del blues italiano con una lunga carriera internazionale, ed Eugenio Finardi, protagonista della canzone d'autore italiana da oltre cinquant'anni.

Il 25 luglio sarà invece dedicato al rock d'autore con La Rosa Tatuata, guidata da Giorgio Ravera, insieme a Ginevra Di Marco e ai GANG. Per i fratelli Marino e Sandro Severini sarà la trentunesima presenza a Roddino, testimonianza di un legame artistico e umano costruito nel tempo con il festival.

La giornata conclusiva di domenica 26 luglio ospiterà la terza edizione di "Liber e Storie – La forza delle parole", spazio dedicato ai libri e al confronto culturale. Interverranno Paolo Tibaldi, Nicola Duberti, Chiara Colombini, Francesco Occhetto e Mauro Berruto, che presenterà lo spettacolo Iliade 23, rilettura del poema omerico attraverso i temi della guerra, dello sport e della contemporaneità.

A chiudere il festival saranno i concerti di Santamarea e SI BOOM VOILÀ.

Tra le novità organizzative dell'edizione 2026 figura anche una maggiore attenzione all'accessibilità. Per la giornata del 26 luglio sarà infatti attivo un servizio gratuito di trasporto su prenotazione, realizzato in collaborazione con Ente Turismo Langhe Monferrato Roero attraverso il servizio ConTrasporto, per consentire di raggiungere Roddino dai comuni limitrofi senza utilizzare l'automobile.

Dopo trentacinque anni, Mataria ’d Langa continua così a confermarsi non soltanto come un festival estivo, ma come un progetto culturale radicato nel territorio, capace di rinnovarsi mantenendo al centro il rapporto tra comunità, paesaggio e pratiche artistiche.

Informazioni e programma completo sono disponibili sul sito www.matariadlanga.it, mentre i biglietti degli spettacoli sono acquistabili attraverso il circuito Ticket.it. (https://www.ticket.it/festival/mataria--d-langa.aspx)