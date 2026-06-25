Saluzzo: 656 studenti di elementari e medie hanno votato i 26 rappresentanti del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Saluzzo ha il suo nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Si è concluso nelle scorse settimane il il lungo iter che ha portato all’elezione dei nuovi consiglieri e delle nuove consigliere. Il percorso elettorale è stato intenso, partecipato e ricco di entusiasmo, ma ora il traguardo è raggiunto: Saluzzo ha ufficialmente il suo nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (Ccrr) composto da 26 giovani di età compresa tra i 10 e i 13 anni.

Il viaggio è iniziato tra i banchi di scuola, con una serie di incontri di presentazione che hanno coinvolto tutte le classi quarte e quinte delle Primarie e le prime e seconde delle Medie di Saluzzo. Successivamente moltissimi ragazzi e ragazze (circa cinquanta) hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona, presentando la propria candidatura ufficiale.

Prima di arrivare al voto, tutti i candidati sono stati coinvolti a “Il Quartiere” in un incontro curato dagli educatori della cooperativa Caracol: ci si è confrontati sul concetto di "essere portavoce" dei propri coetanei e sull'importanza del lavoro di squadra. E’ stato un momento fondamentale per comprendere che fare politica – anche tra i più giovani – significa ascoltare le esigenze dei compagni e collaborare per il bene comune, superando le individualità. Successivamente si è passati alla fase democratica vera e propria: le elezioni.

In ogni plesso scolastico, nelle prime due settimane di maggio, i ragazzi sono andati al voto con schede e urne regolari (hanno votato complessivamente 656 studenti su 688 aventi diritto).

Al termine dello scrutinio, sono stati decretati i nomi dei nuovi eletti che comporranno l'assemblea, tenendo conto di garantire all’interno del gruppo la rappresentanza di tutti i plessi scolastici. Il nuovo “Ccrr” non perde tempo: prima della pausa estiva, i neo-eletti si sono ritrovati per un primo incontro non formale: un pomeriggio di conoscenza e giochi di socializzazione, utile per fare squadra e rompere il ghiaccio. Il debutto ufficiale e istituzionale è invece fissato per settembre, con l'inizio del nuovo anno scolastico: in quell'occasione si terrà la presentazione pubblica della nuova assemblea alla presenza della Giunta comunale, delle scuole e della cittadinanza